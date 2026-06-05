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Raymond/Joaquin Ungkap Kunci Kemenangan usai Amankan Tiket Semifinal Indonesia Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |17:22 WIB
Raymond/Joaquin Ungkap Kunci Kemenangan usai Amankan Tiket Semifinal Indonesia Open 2026
Raymond Joaquin Usai Pastikan Tiket Semifinal Indonesia Open 2026 (Foto: Cikal Bintang)
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JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, berhasil memastikan tempat di semifinal Indonesia Open 2026. Keduanya mengaku tidak menyangka mampu membalikkan keadaan saat menghadapi pasangan kuat Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Raymond/Joaquin mengamankan tiket ke babak empat besar setelah menundukkan unggulan Jepang tersebut di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Kemenangan itu diraih lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 24-22, dan 21-18.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: X/@INABadminton)

Sepanjang pertandingan, pasangan muda Indonesia itu harus bekerja keras menghadapi permainan cepat yang diperagakan Hoki/Kobayashi. Bahkan, mereka sempat tertinggal lima poin pada gim penentuan sebelum akhirnya berhasil membalikkan keadaan.

1. Dukungan Suporter Jadi Suntikan Semangat 

Usai pertandingan, Joaquin mengaku sangat bersyukur bisa melangkah ke semifinal. Dia juga menyoroti dukungan luar biasa dari para penonton yang memadati Istora Senayan.

"Pertama-tama, puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar dan tidak ada cedera. Dan menurut saya hari ini benar-benar luar biasa. Kita juga tadi di set terakhir pertandingannya benar-benar seru. Penonton pun juga ramai sekali hari ini," kata Joaquin dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (5/6/2026).

Joaquin mengaku tidak menyangka dirinya bersama Raymond mampu keluar dari tekanan dan membalikkan keadaan pada momen-momen krusial pertandingan.

"Benar-benar enggak nyangka juga terakhir kita bisa membalikkan keadaan walaupun posisinya kita tertekan terus ya di set ketiga. Tapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikan pertandingan dan menurut saya ini benar-benar luar biasa dan tidak akan saya lupakan pengalaman ini," lanjutnya.

 

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