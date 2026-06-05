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Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Berkat Sabar/Reza, Indonesia Pastikan 1 Tempat di Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |16:45 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Open 2026: Berkat Sabar/Reza, Indonesia Pastikan 1 Tempat di Final!
Sabar dan Reza lolos semifinal Indonesia Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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SABAR Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menang 21-15 dan 21-15 atas wakil China, Chen Boyang/Liu Yi, di perempatfinal Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (5/6/2026) sore WIB. Kemenangan ini tak hanya mengantarkan Sabar/Reza ke semifinal Indonesia Open 2026.

Kemenangan ini sekaligus menempatkan satu wakil Indonesia di final Indonesia Open 2026 pada Minggu, 7 Juni 2026. Indonesia sudah memiliki satu wakil di final karena di semifinal Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada Sabtu, 6 Juni 2026, Sabar/Reza akan bertemu ganda putra Indonesia lain, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos semifinal Indonesia Open 2026 lebih dulu. (Foto: Humas PP PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos semifinal Indonesia Open 2026 lebih dulu. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Kekalahan yang dialami Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari Chen Boyang/Liu Yi di 32 besar Indonesia Open 2026, menjadi pelajaran bagi Sabar/Reza. Namun, tentu tak mudah bagi Sabar/Reza mengalahkan sang lawan.

Mereka sempat tertinggal 0-2 dan 1-3 di awal pertandingan. Namun, setelah itu Sabar/Reza bangkit dari ketertinggalan.

Lewat permainan taktis dan menarik, Sabar/Reza menutup game pertama dengan skor 21-15! Di set kedua, Sabar/Reza tak pernah ketinggalan.

 

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