Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Open 2026, Klik di Sini!

JAKARTA – POLYTRON Indonesia Open 2026 resmi berlangsung pada 2–7 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta, menghadirkan pertarungan para pemain terbaik dunia dalam salah satu turnamen paling prestisius di kalender BWF World Tour. Pencinta bulutangkis dapat nonton streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Dengan total prize money mencapai USD 1.450.000, turnamen level Super 1000 ini dipastikan menyajikan persaingan sengit sejak babak pertama hingga partai final. Indonesia sendiri menurunkan sejumlah pemain andalan yang siap menjadi tumpuan harapan Merah Putih.

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie dan Alwi Farhan tengah berjuang menghadapi ketatnya persaingan. Sektor ganda putri tak kalah menarik. Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti siap menunjukkan performa terbaik mereka, sementara pasangan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu, bertekad melangkah jauh di hadapan pendukung sendiri.

Dari sektor ganda putra, Muhammad Rian Ardianto yang berpasangan dengan Rahmat Hidayat hingga pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga siap memberikan kejutan. Berikut jadwal lengkap POLYTRON Indonesia Open 2026 di VISION+:

Rabu, 3 Juni 2026

09.00 WIB | Day 2 (SPORTSTARS)

Kamis, 4 Juni 2026

09.00 WIB | Day 3 (SPORTSTARS)

Jumat, 5 Juni 2026 – Quarter Finals

09.00 WIB | Quarter Finals (SPORTSTARS)

13.30 WIB | Quarter Finals Session 2 (SPORTSTARS)

09.00 WIB | Quarter Finals (SPORTSTARS 2)

13.30 WIB | Quarter Finals Session 2 (SPORTSTARS 2)

09.00 WIB | Quarter Finals (SPORTSTARS 4)

13.30 WIB | Quarter Finals Session 2 (SPORTSTARS 4)