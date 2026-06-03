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Daftar 7 Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2026: Alwi Farhan vs Jonatan Christie!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |09:33 WIB
Daftar 7 Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Open 2026: Alwi Farhan vs Jonatan Christie!
Alwi Farhan lolos ke 16 besar Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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DAFTAR 7 wakil Indonesia di 16 besar Indonesia Open 2026 akan diulas Okezone. Hari pertama Indonesia Open 2026 rampung digelar pada Selasa, 2 Juni 2026 malam WIB. Dari 11 wakil Indonesia yang main di hari pertama, tujuh di antaranya lolos ke 16 besar!

1. Alwi Farhan Tantang Jonatan Christie

Jonatan Christie menjadi wakil pertama Indonesia yang lolos 16 besar Indonesia Open 2026. Bersua wakil Singapura Jason Teh, unggulan kelima Indonesia Open 2026 ini menang 21-18 21-15.

Jonatan Christie Iolos 16 besar Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Jonatan Christie Iolos 16 besar Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Kemenangan itu disusul sang junior, Alwi Farhan, yang dihadapkan tunggal putra peringkat 10 dunia asal India, Lakshya Sen. Hasilnya, Alwi Farhan menang 21-19 dan 21-16.

Uniknya di 16 besar Indonesia Open 2026, Alwi Farhan dan Jonatan Christie akan bentrok. Alwi Farhan berharap salah satu dari mereka keluar sebagai juara Indonesia Open 2026.

"Mungkin besok (hari iin) saya akan bertemu Koh Jonatan. Siapa pun, ya saya harap siapa pun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pastinya (yang menang), siapa pun yang memenangkan pertandingan semoga bisa, bisa meraih juara di Indonesia Open ini," kata Alwi Farhan kelar laga pada Selasa, 2 Juni 2026.

Sayangnya, salah satu andalan Indonesia di nomor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, tumbang di 32 besar Indonesia Open 2026. Bertemu Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, juara Thailand Open 2026 itu tumbang 16-21, 21-13, dan 19-21 dari sang lawan.

Hari ini, Rabu (3/6/2026), ada 10 wakil Indonesia yang tampil di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Hal itu berarti masih ada 10 wakil Indonesia yang berpeluang lolos ke 16 besar Indonesia Open 2026.

 

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