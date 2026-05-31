Link Live Streaming Race MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Raih Kemenangan Perdana?

SCARPERIA E SAN PIERO – MotoGP 2026 telah memasuki seri ketujuh, berlangsung di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello. Akankah Marc Marquez meraih kemenangan perdana?

MotoGP 2026 telah memasuki seri ketujuh. Balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu (31/5/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Marc Marquez Comeback

Seri ini jadi momen comeback buat Marc Marquez usai absen pada dua balapan beruntun akibat cedera. Namun, performanya ternyata masih belum kembali seperti semula.

Marquez akan mengawali balapan hari ini dari posisi empat. Ia kepayahan mengimbangi trio Aprilia Racing yang bakal menguasai baris depan, saat kualifikasi pada Sabtu 30 Mei 2026.

2. Rekor Aprilia Racing

Bahkan, Marquez harus puas finis di posisi lima pada Sprint Race MotoGP Italia 2026. Hal itu membuktikan, sang juara dunia bertahan belum ada di level yang diinginkan.

Di saat Marquez dan Ducati masih kesusahan, Aprilia justru mencuri panggung. Marco Bezzecchi mengunci pole position, diikuti Raul Fernandez yang membela tim satelit, dan Jorge Martin!