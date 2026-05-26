5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Kembar Identik, Nomor 1 Wakil Indonesia yang Pernah di Pelatnas

ADA 5 atlet bulu tangkis dunia yang kembar identic yang menarik untuk dibahas. Ya, dalam dunia bulu tangkis kerap terjadi fenomena unik yang jarang dijumpai di cabang olahraga lain.

Salah satu daya tarik tersebut adalah kehadiran para pebulu tangkis kembar identik yang bersaing di level dunia. Secara fisik, wajah mereka yang bak pinang dibelah dua kerap kali membuat lawan hingga penonton di tribun merasa kebingungan.

Namun di atas lapangan, pasangan kembar ini justru memiliki keuntungan besar berkat ikatan batin yang kuat, pemahaman tanpa kata, serta insting pergerakan yang selaras. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Kembar Identi:

1. Syahrozi Dafandi Arafixqli/Syahrizal Dafandi Arafixqli (Indonesia)

Syahrozi Dafandi Arafixqli/Syahrizal Dafandi Arafixqli (Foto: PB Djarum)

Indonesia ternyata pernah memiliki pasangan ganda putra kembar identik melalui sosok Syahrozi dan Syahrizal. Duo kembar kelahiran Blitar, Jawa Timur pada 9 Desember 2000 ini berhasil menembus kerasnya persaingan Pelatnas PBSI pada tahun 2018 setelah membuktikan kualitas mereka lewat jalur Kejuaraan Nasional.

Sayangnya, kekompakan mereka di atas lapangan tidak terdengar lagi setelah penampilan terakhir mereka di ajang Vietnam International Challenge 2019.

2. Luo Ying/Luo Yu (China)

Luo Ying/Luo Yu (Foto: PB Djarum)

Lahir pada 11 Januari 1991 di Shandong, Luo Ying dan Luo Yu merupakan salah satu pasangan kembar paling berprestasi dalam sejarah bulu tangkis modern. Mulai dipasangkan di sektor ganda putri sejak 2010, performa mereka melesat hingga sempat menduduki peringkat satu dunia pada tahun 2016.

Sepanjang kariernya, peraih medali emas Asian Games 2014 dan juara BWF Superseries Finals 2015 ini dikenal sebagai musuh bebuyutan ganda putri andalan Indonesia kala itu, Greysia Polii dan Nitya Krishinda Maheswari.

3. Kim Min-ji/Kim Min-sun (Korea Selatan)

Kim Min-ji/Kim Min-sun (Foto: BWF)

Korea Selatan memiliki anak ajaib baru lewat kehadiran si kembar Kim Min-ji dan Kim Min-sun yang lahir pada 2 Januari 2006. Selain bermain di nomor ganda putri, keduanya juga kerap diandalkan di nomor tunggal putri.