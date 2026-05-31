Usai Runner-up di Singapura, Fajar/Fikri Bidik Indonesia Open 2026 (PBSI)

KALLANG - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus puas menjadi runner-up Singapore Open 2026. Usai gagal meraih juara pertama, pasangan ini langsung mengalihkan fokus ke turnamen selanjutnya yakni Indonesia Open 2026.

Diketahui, pada partai final Singapore Open 2026, Fajar/Fikri kalah dari wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Fajar/Fikri terpaksa harus mengakui keunggulan wakil India itu dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim di di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura Minggu (31/5/2026).

Dalam laga tersebut, Fajar/Fikri sudah bermain maksimal. Akan tetapi, sang lawan akhirnya mampu menuntaskan kemenangan dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-16.

Walau gagal menjadi juara, Fajar/Fikri berterima kasih atas dukungan para suporter. Fajar mengakui, sang lawan bermain lebih efektif dalam pertandingan tersebut.

"Mereka sangat percaya diri dan mempunyai serangan yang sangat mematikan. Beberapa kali kami terpaksa mengangkat bola yang langsung bisa dimanfaatkan," kata Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (31/5/2026).

"Mereka di turnamen ini memang tampil sangat baik, kemarin juga luar biasa mengalahkan Kim/Seo (Korea Selatan). Selamat untuk Rankireddy/Shetty," sambungnya.

Terlepas dari kekalahan itu, Fajar langsung mengalihkan fokus ke Indonesia Open 2026. Turnamen itu akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 2 - 7 Juni 2026.