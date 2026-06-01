HOME SPORTS NETTING

Daftar 39 Pebulu Tangkis Indonesia di Indonesia Open 2026: Sanggup Juara Wakil Tanah Air?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:48 WIB
Suasana latihan wakil Indonesia jelang Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
SEBANYAK 39 pebulu tangkis Indonesia melakukan persiapan tahap akhir jelang turun di Indonesia Open 2026. Latihan tersebut berlangsung di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senin (1/9/2026) pagi WIB.

Latihan Tim Indonesia dimulai pukul 08.00-10.00 WIB. Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, latihan dibagi dalam dua sesi dengan menggunakan tiga lapangan.

Tim bulu tangkis Indonesia berlatih jelang Indonesia Open 2026.

Satu jam pertama, latihan difokuskan untuk para atlet putri. Setelah itu, tim putra memaksimalkan sisa satu jam akhir untuk mematangkan persiapan.

1. Alwi Farhan dan Fajar/Fikri Sudah Ikut Latihan

Tunggal putra Alwi Farhan dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri turut bergabung dalam latihan. Padahal, mereka baru saja menyelesaikan Singapore Open 2026 akhir pekan lalu.

Bahkan Fajar/Fikri masih tampil di final Singapore Open pada Minggu 31 Mei 2026 sore WIB. Sayangnya, di laga final Fajar/Fikri kalah dari jagoan India Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy.

2. Momentum Akhiri Paceklik Gelar Juara

Di Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026, skuad Merah Putih menurunkan 39 pebulu tangkis. Turnamen kali ini menjadi momentum wakil Indonesia menyudahi paceklik gelar di kandang sendiri. Sebab, sejak edisi 2022-2025 tak ada satu pun wakil Indonesia yang menjadi juara Indonesia Open.

 

