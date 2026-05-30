Jumpa Unggulan China, Fajar/Fikri Siap Tampil Habis-habisan di Semifinal Singapore Open 2026

KALLANG – Keberhasilan menembus babak semifinal Singapore Open 2026 menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan andalan Merah Putih ini mengaku kian terpacu untuk melangkah lebih jauh dan mempersembahkan prestasi tertinggi di turnamen berkategori Super 750 ini.

Fajar/Fikri melaju ke babak semifinal usai menang atas ganda Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14. Pertandingan itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Jumat 29 Mei 2026 siang WIB.

1. Bersyukur

Muhammad Shohibul Fikri mengakui sangat senang dapat melaju ke babak semifinal Singapore Open 2026. Dia pun siap meningkatkan performanya agar dapat memetik hasil maksimal di sisa turnamen.

"Pasti sangat senang, kami mengucap syukur alhamdulillah bisa melaju lagi ke semifinal. Ini bikin kami lebih semangat lagi untuk pertandingan besok, lebih fokus, ada kesempatan harus dimanfaatkan lebih baik lagi. Jadi semoga besok hasilnya bisa lebih baik," kata Fikri dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Atlet berusia 26 tahun itu mengatakan performa apik mereka tidak terlepas dari atmosfer di arena. Meski kondisi tribun cukup menantang, dia dan Fajar tetap mengapresiasi antusiasme tinggi para pencinta bulu tangkis yang hadir.