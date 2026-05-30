Bantai Liang Wei Keng/Wang Chang 21-4 dan Lolos Final Singapore Open 2026, Fajar Alfian: Senang Banget!

DUA pertandingan wakil Indonesia selesai tersaji dalam lanjutan semifinal Singapore Open 2026. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) berhasil memastikan tiket final, sedangkan Alwi Farhan (tunggal putra) tersingkir.

Laga-laga itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura pada Sabtu (30/5/2026) malam WIB. Fajar/Fikri tampil lebih dulu.

Ganda putra Indonesia itu berhadapan dengan jagoan bulu tangkis China, Liang Wei Keng/Wang Chang. Fajar/Fikri berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-4.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri lolos final Singapore Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Kemenangan ini mengantar Fajar/Fikri ke babak pamungkas Singapore Open 2026. Di babak final, Fajar/Fikri akan bersua dengan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

1. Bahagia Lolos ke Final Singapore Open 2026

Fajar Alfian semringah mengandaskan perlawanan Liang Wei Keng/Wang Chang. Bahkan di set kedua, Fajar/Fikri menang 21-4 atas peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 tersebut.

“Perasaannya pasti senang, bersyukur, alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar, dengan sehat, dan juga kemenangan. Tadi khususnya di gim pertama, tidak mudah banyak kejar-mengejar poin. Mereka juga sama, bermain di depan net, mengadu di depan kuncinya. Jadi memang sedikit krusial di gim pertama ketika kami bisa memenangkan adu setting,” kata Fajar Alfian dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

“Mereka mempunyai tipe permainan yang komplet dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Liang Wei keng sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa tapi di hari ini mereka terlihat kesulitan karena kondisi bola di yang cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin. Kami bisa lebih memanfaatkan situasi,” lanjut mantan partner Rian Ardianto ini.