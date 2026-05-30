HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Singapore Open 2026: Alwi Farhan dan Fajar/Fikri Siap Tempur!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |08:24 WIB
Alwi Farhan siap tempur di semifinal Singapore Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
JADWAL wakil Indonesia di semifinal Singapore Open 2026 sudah dirilis. Dua wakil Indonesia, Alwi Farhan dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan ambil bagian di semifinal Singapore Open 2026 yang berlangsung hari ini, Sabtu (30/5/2026).

Alwi Farhan akan menantang jagoan Prancis, Alex Lanier, sekira pukul 16.50 WIB. Sementara Fajar/Fikri bersua unggulan China, Liang Weikeng/Wang Chang, sekira pukul 17.40 WIB.

Alwi Farhan berpeluang juara Singapore Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Performa Impresif Alwi Farhan

Alwi Farhan meraih kemenangan atas wakil Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-12 dan 21-17 di perempatfinal Singapore Open 2026. Pertandingan itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Jumat 29 Mei 2026.

Alwi Farhan mengaku senang melaju ke semifinal. Ia mengakui butuh perjuangan habis-habisan untuk meraih kemenangan.

“Alhamdulillah, senang banget pastinya bisa menang, membalas kekalahan dan ke semifinal pertama di Super 750. Tadi sempat terkejar di gim kedua tapi bisa mengontrol tekanan dan bisa menguasai keadaan," kata Alwi Farhan dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (30/5/2026).

 

