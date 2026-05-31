Jadwal Final Singapore Open 2026: Fajar/Fikri Hadapi Jagoan India!

Simak jadwal final Singapore Open 2026 di mana Fajar/Fikri akan menghadapi Rankireddy/Shetty (Foto: X/@INABadminton)

SINGAPURA – Jadwal Final Singapore Open 2026 Super 750 sudah diketahui. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan menghadapi Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di partai puncak ganda putra!

Singapore Open 2026 sudah memasuki babak final. Seluruh pertandingan akan digelar di Singapore Indoor Arena, Kallang, Singapura, Minggu (31/5/2026) mulai pukul 13.00 WIB.

1. Sisakan 1 Wakil

Indonesia hanya menyisakan satu wakil di final yakni Fajar/Fikri. Di semifinal, mereka sukses menyisihkan Liang Wei Keng/Wang Chang dalam dua gim langsung yakni 23-21 dan 21-4.

Lawan di final adalah Rankireddy/Shetty! Wakil India tersebut sukses membungkam unggulan pertama Kim Won-ho/Seo Seung-jae, lewat duel ketat yang berakhir 21-19 dan 21-18.

Ini bukanlah duel pertama Fajar/Fikri vs Rankireddy/Shetty karena keduanya sudah tiga kali bertemu. Pasangan Indonesia itu unggul 2-1!

Pertemuan terakhir terjadi di Malaysia Open 2026 pada Januari silam di mana Fajar/Fikri menang dua gim langsung 21-20 dan 23-21. Hal itu tentunya diharapkan terulang pada sore nanti.