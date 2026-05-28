HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Tak Besar Kepala Usai Singkirkan Peringkat 1 Dunia di Singapore Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |21:13 WIB
Alwi Farhan Tak Besar Kepala Usai Singkirkan Peringkat 1 Dunia di Singapore Open 2026
JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses melaju ke babak perempat final Singapore Open 2026. Tak tanggung-tanggung, ia berhasil mengalahkan unggulan pertama Shi Yu Qi. 

1. Alwi Farhan Kalahkan Shi Yu Qi

Alwi sukses mengalahkan Shi Yu Qi dalam pertandingan yang berlangsung dalam 3 gim, yaitu dengan poin 21-16, 19-21, dan 21-14. Pertandingan keduanya terjadi di babak 16 besar, yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Kamis (28/5/2026).

Alwi Farhan mengatakan sangat senang dapat meraih hasil maksimal dalam pertandingan itu. Dengan hasil ini, ia masih memiliki kans untuk menjaga asa dalam berprestasi dalam Singapore Open 2026.

"Pertama-tama alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang tetap mendukung di kondisi berat. Bahagia pastinya, bangga juga bisa mendapat pengalaman dari peringkat satu dunia," kata Alwi dalam keterangannya.

2. Tetap Fokus

Meski begitu, ia mengaku tak perjalanan belum usai. Ia mengaku akan tetap fokus untuk menatap pertandingan di babak berikutnya.

"Tapi perjalanan belum cukup, karena masih ada babak-babak yang penting selanjutnya. Saya tetap harus fokus," tambahnya.

Atlet berusia 21 tahun itu mengatakan kemenangannya atas Shi Yu Qi tidak membuatnya puas begitu saja. Kemenangan itu pun akan menambah kepercayaan dirinya untuk babak perempat final.

"Memang saya menang dengan Shi Yu Qi tapi perjalanan masih sangat panjang, mari kami teruskan perjalanan ini," ucapnya.

 

