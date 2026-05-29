2 Pembalap Veteran Jadi Pengganti di MotoGP Italia 2026

JAKARTA - MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mugello bakal bergulir akhir pekan ini, 29-31 Mei 2026. Balapan tersebut akan diwarnai turunnya 2 pembalap pengganti yang merupakan sosok berpengalaman.

1. Michele Pirro

Gresini Racing telah mengonfirmasi pembalap uji Ducati, Michele Pirro, akan turun menggantikan Alex Marquez yang cedera di MotoGP Italia akhir pekan ini, melansir Crash, Jumat (29/5/2026).

Marquez akan absen di dua balapan berikutnya, yaitu Mugello dan Balaton Park. Hal ini setelah Marquez mengalami cedera tulang selangka dan tulang belakang akibat kecelakaan besar di Catalunya.

Aturan MotoGP mengharuskan tim untuk menyediakan pembalap pengganti yang memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban pendaftaran mereka dalam waktu 10 hari setelah penarikan diri.

Pirro yang kini berusia 39 tahun mengenal Mugello dengan baik dari tugasnya sebagai pembalap uji coba dan dulu sering mengikuti balapan wildcard di ajang kandangnya. Ia telah mencatatkan lima finis di sepuluh besar, termasuk finis terbaik ketujuh pada 2019.

Sebelumnya, Pirro menggantikan rekan setim Marquez, Fermin Aldeguer, pada Grand Prix Thailand pembuka musim. Saat itu Aldeguer absen karena sedang pemulihan dari cedera kaki dalam latihan musim dingin.

2. Cal Crutchlow

Tim LCR Honda menunjuk pembalap veteran Cal Crutchlow untuk menggantikan Johann Zarco pada MotoGP Italia 2026. Zarco terpaksa menepi karena harus menjalani operasi lutut akibat kecelakaan mengerikan yang melibatkan motor Ducati milik Francesco Bagnaia dalam insiden di Tikungan 1 MotoGP Catalunya 2026.