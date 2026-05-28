Hasil 16 Besar Singapore Open 2026: Hajar Wakil Denmark, Fajar/Fikri Segel Tiket Perempatfinal

SINGAPORE – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses mengamankan tiket ke babak perempatfinal Singapore Open 2026. Kepastian tersebut didapat setelah mereka memetik kemenangan meyakinkan atas wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, melalui permainan dua gim langsung 21-13 dan 21-12.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam babak 16 besar Singapore Open 2026. Laga krusial tersebut berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Kamis (28/5/2026) siang WIB.

1. Agresif sejak Awal Laga

Fajar/Fikri tampil percaya diri dan langsung menekan Daniel/Mads sejak awal pertandingan. Pola permainan menyerang tersebut diterapkan demi mendulang poin demi poin atas lawan mereka.

Saat interval gim pertama, Fajar/Fikri mampu memimpin unggul 6-4 atas Daniel/Mads. Keunggulan ini membuat Fajar/Fikri tampil lebih bersemangat untuk terus mencetak poin demi poin.

Performa apik Fajar/Fikri membawa mereka unggul menjauh 15-8 atas Daniel/Mads. Daniel/Mads memang terlihat cukup kewalahan meladeni permainan agresif dari sang lawan. Pada gim pertama, Fajar/Fikri mencatatkan hasil manis karena sukses mengalahkan Daniel/Mads dengan poin 21-13.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

2. Amankan Kemenangan di Gim Kedua

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri berusaha melanjutkan dominasi permainan mereka atas Daniel/Mads. Hal tersebut dibuktikan dengan terus menekan lawan sehingga Daniel/Mads tidak leluasa mengembangkan pola permainan.