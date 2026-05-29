HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Italia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |09:00 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Italia 2026?
Marc Marquez tampil di MotoGP Italia 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, akan digelar latihan bebas 1 dan latihan bebas MotoGP Italia 2026 pada hari ini, Jumat (29/5/2026).

1. Comeback Marc Marquez

Setelah absen di race MotoGP Catalunya dan MotoGP Prancis 2026, Marc Marquez (Ducati Lenovo) comeback dalam rangkaian balapan MotoGP Italia 2026. Dalam tes medis yang dilaksanakan pada Kamis 28 Mei 2026, rider 33 tahun itu memenuhi persyaratan untuk balapan.

Marc Marquez comeback di MotoGP Italia 2026. (Foto: Facebook/MotoGP)

“DIKONFIRMASI. Marc Marquez telah mendapat lampu hijau untuk mengikuti FP1 di MotoGP Italia dan kemudian akan menjalani pemeriksaan medis lagi pada Jumat pagi,” tulis laporan dari pihak MotoGP, Kamis 28 Mei 2026.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah Marc Marquez langsung unjuk gigi di MotoGP Italia 2026? Serangkaian cedera yang dialami membuat Marc Marquez belum menampilkan performa optimal di MotoGP 2026.

Terbukti dalam empat balapan utama yang diikuti pada MotoGP 2026, The Baby Alien belum pernah naik podium. Bahkan dalam dua race di antaranya, rider asal Spanyol itu gagal finis.

Meski begitu, Marc Marquez memiliki pengalaman menang di Sirkuit Mugello. Semenjak turun di ajang Grand Prix pada 2008, Marc Marquez empat kali menjadi yang terbaik di sirkuit favorit Valentino Rossi ini.

 

