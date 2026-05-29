Siapa Sosok Pembalap MotoGP yang Sering Menang di Sirkuit Mugello Italia?

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |06:45 WIB
Valentino Rossi Penguasa Mugello Italia (Foto: Dok. Okezone)
TREK sepanjang 5,245 km yang dimiliki Ferrari sejak 1988 ini adalah salah satu panggung paling ikonik dan paling digemari di seluruh kalender MotoGP. Setiap tahun, ratusan ribu tifosi memadati tribun, menciptakan atmosfer yang tak tertandingi di seri mana pun. 

Namun di balik keindahan dan geloranya, Mugello punya satu kisah yang selalu menarik dibahas: siapa pembalap paling sering menang di sini? 

Luca Marini dan Valentino Rossi (Foto: MotoGP)

1. Valentino Rossi, Raja Mugello

Sampai saat ini, Valentino Rossi masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Mugello, yakni tujuh kemenangan, yang ia raih bersama Honda dan Yamaha secara beruntun pada 2002-2008. 

Tujuh kemenangan beruntun itu bukan hanya rekor, itu adalah legenda. Bahkan saat ia tak memenangkan gelar dunia, seperti pada 2006 dan 2007, Rossi tetap berjaya di kandangnya sendiri. 

2. Jorge Lorenzo, Sang Penguasa Spanyol di Tanah Italia 

Urutan kemenangan terbanyak kedua di era MotoGP ditempati Jorge Lorenzo dengan enam kemenangan, yakni pada 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2018.

Fakta menarik, Lorenzo adalah pembalap Spanyol yang paling dibenci sekaligus paling ditakuti tifosi di sirkuit Italia. Kemenangan-kemenangannya di Mugello justru diraih dalam situasi penuh tekanan dan rivalitas sengit, membuktikan bahwa kelas tinggi tidak kenal batas negara. 

3. Francesco Bagnaia, Penguasa Baru Mugello 

Dalam lima musim terakhir, Francesco Bagnaia menjadi sosok yang paling mendominasi dan seolah menjadikan Mugello sebagai panggung pribadinya. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut sukses memenangkan MotoGP Italia pada 2022, 2023, dan 2024 secara beruntun. 

Dengan tiga kemenangan di Mugello, Bagnaia kini berada di urutan ketiga daftar pemenang terbanyak era MotoGP dan menjadi pembalap Italia paling produktif di sirkuit kandang setelah Rossi. 

 

Syarat yang Wajib Dilakukan Marc Marquez jika Ingin Balapan di MotoGP Italia 2026
