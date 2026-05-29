HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Fokus Menang di Mugello, Bukan Kejar Gelar

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |12:54 WIB
MotoGP Italia 2026 Marc Marquez Fokus Menang di Mugello Bukan Kejar Gelar (Foto:Dok. Okezone)
TOSKANA - Marc Marquez kembali ke lintasan di MotoGP Italia 2026, namun bukan untuk berbicara soal gelar juara. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan, kepulangannya ke Sirkuit Mugello semata-mata untuk satu tujuan: membangun kembali dirinya dari nol. 

Marquez absen pada seri Catalunya sebelumnya akibat menjalani operasi bahu kanan, cedera lama yang kembali bermasalah setelah kecelakaan di Mandalika, Indonesia tahun lalu menekan saraf radialnya. Ia juga diketahui menjalani operasi pada kaki yang patah akibat insiden di MotoGP Prancis. 

Marc Marquez datang ke Mugello 2026 (Foto:Instagram/@marcmarquez93)

1. Marquez Tepis Ambisi Juara 

Marquez tertinggal 85 poin dari pemuncak klasemen MotoGP 2026, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), yang telah mengoleksi lebih banyak poin selama kepergiannya. Namun angka itu nyaris tidak relevan baginya saat ini. 

Pembalap berusia 33 tahun itu blak-blakan soal prioritasnya di Mugello. "Jika saya kembali dengan mentalitas bahwa saya bisa memenangkan kejuaraan ini, saya akan cedera lagi," kata Marquez kepada situs resmi MotoGP 

"Sekarang bukanlah waktu yang tepat. Sekarang saya berada dalam mentalitas untuk membangun kembali masa depan saya, karena dengan cara balapan seperti yang saya lakukan di balapan-balapan pertama, saya tidak mampu melanjutkannya," tambah Marquez.

2. Fokus Pulihkan Lengan Kanan 

Target Marquez di Italia bukanlah podium, melainkan pemulihan syaraf yang sempat terdampak operasi bahu. Ia mengakui kondisinya saat ini masih dalam proses pemulihan pasca-operasi, dan memerlukan waktu agar saraf yang terdampak dapat kembali berfungsi normal. 

"Mari kita lihat apakah di balapan berikutnya saya bisa memulihkan lengan kanan saya, dan dari titik itu saya tahu kecepatan akan datang. Tapi, pertama-tama, saya harus merasa sehat secara fisik," ujarnya 

 

