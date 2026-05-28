HOME SPORTS MOTOGP

Breaking News: Marc Marquez Lolos Tes Medis, Siap Tempur di MotoGP Italia 2026!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |19:39 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
FLORENCE – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, telah resmi dinyatakan bugar dan mendapat lampu hijau untuk kembali balapan di MotoGP Italia 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Mugello akhir pekan ini, 29-31 Mei 2026. Kendati demikian, Marquez baru benar-benar dinyatakan boleh ikut seri ketujuh MotoGP 2026 tersebut jika lolos tes medis lanjutan usai sesi latihan bebas pertama (FP1).

“DIKONFIRMASI. Marc Marquez telah mendapat lampu hijau untuk mengikuti FP1 di MotoGP Italia dan kemudian akan menjalani pemeriksaan medis lagi pada Jumat pagi,” bunyi laporan dari pihak MotoGP, dikutip Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, Marquez terpaksa absen sejak sesi Sabtu di MotoGP Prancis 2026 lalu akibat mengalami cedera patah tulang pada kaki kanannya. Cedera tersebut mengharuskannya naik ke meja operasi, yang membuatnya melewatkan balapan utama di Prancis serta seluruh rangkaian pekan balap di MotoGP Catalunya 2026 (15–17 Mei).

Selain menyembuhkan kaki, pembalap asal Spanyol ini juga memanfaatkan waktu absennya untuk menjalani operasi bahu kanan guna melepas sebuah sekrup yang longgar. Sekrup inilah yang selama ini menekan sarafnya saat berkendara dan menjadi biang keladi di balik performa kurang maksimal Marquez di awal musim.

Meski sempat mengumumkan sendiri rencana comeback-nya, kepastian Marquez tetap harus menunggu hasil evaluasi medis formal pada Kamis (28/5/2026) pagi waktu setempat.

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
1. Syarat Khusus Setelah Sesi FP1

Meski sudah dinyatakan lolos tes medis pagi ini, perjuangan Marc Marquez untuk menyelesaikan balapan di kandang Ducati belum sepenuhnya aman. Tim dokter masih menerapkan langkah pencegahan untuk memastikan kondisi fisiknya benar-benar siap menahan beban balapan.

Marquez diwajibkan untuk kembali menjalani pemeriksaan medis lanjutan setelah menyelesaikan sesi Latihan Bebas Pertama (FP1) pada Jumat 29 Mei 2026 pagi besok. Evaluasi ulang tersebut akan menentukan apakah kondisi fisiknya cukup mumpuni untuk melanjutkan sisa rangkaian pekan balap di Mugello atau tidak.

 

