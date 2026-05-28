HOME SPORTS MOTOGP

Cal Crutchlow Resmi Kembali Balapan Bersama LCR Honda, Gantikan Johann Zarco di MotoGP Italia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |18:36 WIB
Pembalap Tim LCR Honda, Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)
FLORENCE – Fans MotoGP dikejutkan dengan kabar kembalinya pembalap veteran peraih tiga kemenangan grand prix, Cal Crutchlow. Pembalap asal Inggris tersebut dipastikan bakal kembali menunggangi motor LCR Honda untuk mengaspal di MotoGP Italia 2026, pada 29-31 Mei 2026.

Kehadiran Crutchlow yang mendadak ini terjadi setelah pembalap utama LCR Honda, Johann Zarco, terpaksa menepi tanpa batas waktu yang ditentukan. Zarco harus menjalani operasi lutut akibat kecelakaan mengerikan yang melibatkan motor Ducati milik Francesco Bagnaia dalam insiden di Tikungan 1 MotoGP Catalunya 2026.

Keterbatasan opsi dari Honda membuat tim satelit ini bergerak cepat. Dengan kondisi Aleix Espargaro yang masih dalam masa pemulihan cedera pasca-tes awal tahun ini, serta Takaaki Nakagami yang sedang fokus penuh pada pengembangan mesin 850cc, LCR akhirnya menjatuhkan pilihan pada sang mantan pembalap.

Crutchlow sendiri sebelumnya sempat terlihat melakukan uji coba di Sirkuit Misano pada hari Rabu lalu sebelum pengumuman resmi ini dirilis.

1. Reuni Penuh Emosional di Mugello

Kembalinya Crutchlow ke garasi LCR Honda tentu membawa atmosfer nostalgia yang kuat. Pembalap berusia 40 tahun tersebut mengaku merasa terhormat bisa kembali mengenakan seragam tim yang pernah dibelanya selama enam musim tersebut.

"Pertama-tama, saya mendoakan agar pemulihan Johann Zarco berjalan lancar. Sebagai pembalap, situasi seperti ini tidak pernah mudah dihadapi,” ungkap Crutchlow, mengutip dari Crash, Kamis (28/5/2026).

Lucio Cecchinello Cal Crutchlow (MotoGP)

“Mengenai akhir pekan ini, saya memiliki kenangan indah bersama LCR, tahun-tahun yang kami lalui bersama sangat luar biasa. Jadi, ketika saya mendapat telepon untuk menggantikan Zarco, saya merasa istimewa dan terhormat, saya harus mencobanya. Kami tahu ini akan menjadi akhir pekan yang intens, tapi saya siap memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Bos tim LCR, Lucio Cecchinello, juga menyambut hangat kembalinya sang mantan anak didik. Ia merasa beruntung bisa mengandalkan pembalap yang sudah mengenal luar dalam karakter timnya di saat darurat seperti ini.

 

