Syarat yang Wajib Dilakukan Marc Marquez jika Ingin Balapan di MotoGP Italia 2026

MUGELLO – Kabar positif datang dari Marc Marquez menjelang MotoGP Italia 2026 pada akhir pekan ini. Pembalap Tim Ducati Lenovo tersebut dinyatakan lolos pemeriksaan medis awal dan diizinkan untuk langsung mengaspal pada sesi latihan bebas pertama atau Free Practice 1 (FP1), namun ada syarat wajib yang harus terpenuhi jika Marquez ingin benar-benar tampil di Sirkuit Mugello, Italia nanti.

Dalam keterangan resmi MotoGP, Marquez telah tiba di Mugello untuk menjalani comeback usai cedera yang membuatnya sempat absen. Namun, ia baru bisa dipastikan akan tampil di FP1 yang akan berlangsung esok hari.

“Marc Marquez telah diberi lampu hijau untuk berpartisipasi dalam sesi pertama akhir pekan, FP1,” tulis MotoGP dalam laman resminya, dikutip Jumat (29/5/2026).

1. Syarat Wajib

Meski demikian, pembalap bernomor #93 itu masih harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada Jumat pagi waktu setempat atau setelah sesi latihan bebas pertama. Evaluasi tersebut akan menentukan apakah kondisi fisiknya cukup prima untuk mengikuti seluruh rangkaian balapan akhir pekan.

“Setelah sesi latihan pertama itu, Marquez akan menjalani evaluasi lagi untuk menentukan kondisi fisiknya agar dapat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara akhir pekan,” lanjut pernyataan MotoGP.

Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan saat tampil pada sesi Sprint Race MotoGP Prancis di Le Mans. Insiden tersebut menyebabkan patah tulang kecil pada kakinya sehingga ia dinyatakan tidak fit untuk balapan.