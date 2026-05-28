Penyebab Marc Marquez Belum Pasti Comeback di MotoGP Italia 2026

Marc Marquez belum pasti comeback di MotoGP Italia 2026 meski akan hadir ke sirkuit (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez dikonfirmasi akan datang ke MotoGP Italia 2026. Tapi, pembalap tim Ducati Lenovo itu belum pasti comeback ke lintasan balap akhir pekan ini!

Seri keenam MotoGP 2026 tersebut akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, 29-31 Mei. Ini merupakan balapan kandang buat Ducati Lenovo.

1. Kabar Bagus dari Marc Marquez

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Jelang balapan, Ducati mendapat kabar bagus terkait Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut dipastikan akan berangkat ke Mugello untuk menghadiri MotoGP Italia 2026.

“Seturut dengan hasil pemeriksaan medis yang positif, Marc Marquez akan terbang ke Mugello (Italia) pada Rabu (27 Mei),” bunyi pernyataan resmi Ducati, dikutip dari akun X @ducaticorse, Kamis (28/5/2026).

Meski datang ke Italia, Marquez belum tentu akan comeback. Ia masih harus menjalani pemeriksaan oleh tim medis MotoGP sebelum mendapat lampu hijau untuk kembali mengaspal.

“Dia dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terakhir di trek pada Kamis (28 Mei 2026) agar mendapat status bugar untuk balapan di GP Italia,” tutup pernyataan itu.