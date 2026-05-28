Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Belum Pasti Comeback di MotoGP Italia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |11:18 WIB
Penyebab Marc Marquez Belum Pasti <i>Comeback</i> di MotoGP Italia 2026
Marc Marquez belum pasti comeback di MotoGP Italia 2026 meski akan hadir ke sirkuit (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez dikonfirmasi akan datang ke MotoGP Italia 2026. Tapi, pembalap tim Ducati Lenovo itu belum pasti comeback ke lintasan balap akhir pekan ini!

Seri keenam MotoGP 2026 tersebut akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, 29-31 Mei. Ini merupakan balapan kandang buat Ducati Lenovo.

1. Kabar Bagus dari Marc Marquez

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Jelang balapan, Ducati mendapat kabar bagus terkait Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut dipastikan akan berangkat ke Mugello untuk menghadiri MotoGP Italia 2026.

“Seturut dengan hasil pemeriksaan medis yang positif, Marc Marquez akan terbang ke Mugello (Italia) pada Rabu (27 Mei),” bunyi pernyataan resmi Ducati, dikutip dari akun X @ducaticorse, Kamis (28/5/2026).

Meski datang ke Italia, Marquez belum tentu akan comeback. Ia masih harus menjalani pemeriksaan oleh tim medis MotoGP sebelum mendapat lampu hijau untuk kembali mengaspal.

“Dia dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terakhir di trek pada Kamis (28 Mei 2026) agar mendapat status bugar untuk balapan di GP Italia,” tutup pernyataan itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/38/3221020/ceo_aprilia_racing_masih_enggan_mencoret_marc_marquez_dari_persaingan_gelar_juara_dunia_motogp_2026-wWsM_large.jpg
Bawa-Bawa Francesco Bagnaia, Aprilia Racing Enggan Coret Marc Marquez dari Persaingan Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/38/3220996/marc_marquez_dipastikan_hadir_pada_motogp_italia_2026-cSgO_large.jpg
Marc Marquez Dipastikan Hadir di MotoGP Italia 2026 tapi Belum Tentu Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220956/valentino_rossi_bersama_eleonora_pedron-9q6a_large.jpg
Kisah Asmara Valentino Rossi: Pernah Rebut Hati Mantan Kekasih Rivalnya, Max Biaggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220839/valentino_rossi_bersama_francesca_sofia_novello-yJ3i_large.jpg
Kisah Cinta Francesca Sofia Novello, Mantan Umbrella Girl Moto3 yang Menjadi Pelabuhan Hati Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220796/simak_kisah_cinta_tak_biasa_miguel_oliveira_yang_menikahi_adik_sambungnya_sendiri-HXcL_large.jpg
Kisah Cinta Tak Biasa Miguel Oliveira, Eks Pembalap MotoGP yang Nikahi Adik Sambungnya Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220771/simak_jadwal_motogp_italia_2026_akhir_pekan_ini_di_mugello-6MWC_large.jpg
Jadwal MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Masih Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement