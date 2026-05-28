Permainan Agresif Jadi Kunci Sabar/Reza Melaju ke 16 Besar Singapore Open 2026

SINGAPURA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke 16 besar Singapore Open 2026 Super 750. Permainan agresif ternyata jadi kunci kemenangan atas Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dengan poin 21-14 dan 21-12.

Sabar/Reza berduel dengan wakil tuan rumah itu di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Selasa 26 Mei 2026 sore WIB. Tanpa perlawanan berarti, mereka mampu menundukkan lawan.

Reza mengatakan sangat senang dapat melaju ke babak 16 besar. Kemenangan itu berkat pola permainan yang menyulitkan lawan sehingga tidak memberikan perlawanan berarti.

"Alhamdulillah bersyukur bisa melewati pertandingan ini dengan baik. Tadi kami menerapkan pola permainan yang menekan dari awal karena kondisi lapangan di sini yang berangin juga instruksinya jangan terlalu banyak defense karena kalau banyak diserang agak susah menahannya," kata Reza, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan, penampilan tersebut ditunjukkan setelah melakukan evaluasi dari laga ke laga sebelumnya. Jadi, saat ini mereka jauh lebih baik dan akan terus berbenah diri.

"Setelah Piala Thomas kemarin, kami tahu penampilan kami tidak cukup baik jadi kami coba cari cara bagaimana untuk menaikkan mental lagi, buat semangat lagi kedepannya," papar Reza.