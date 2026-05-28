HOME SPORTS NETTING

Fajar/Fikri Lega Bisa Melaju ke 16 Besar Singapore Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |08:16 WIB
Fajar/Fikri lega bisa melaju ke 16 besar Singapore Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
SINGAPURA – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri diliputi rasa lega usai melaju ke 16 besar Singapore Open 2026 Super 750. Mereka menjaga asa Indonesia untuk meraih gelar juara.

Fajar/Fikri sukses menaklukkan Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee dengan poin 15-21, 21-17, dan 21-15, di babak pertama. Duel itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Rabu 26 Mei 2026.

1. Susah Payah

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar tentunya sangat senang dapat melaju ke babak 16 besar Singapore 2026. Ia mengakui memang susah payah untuk meraih hasil maksimal dalam babak 32 besar.

"Pertama-tama alhamdulillah mengucap syukur diberikan kemenangan dan kelancaran. Meskipun tadi di permainan pertandingan hari ini, kami bermain benar-benar kurang maksimal,” kata Fajar dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (27/5/2026).

“Tadi di gim pertama, kami sudah unggul 12-9 tapi mereka bisa dapat 10 poin beruntun karena kami banyak melakukan kesalahan sendiri," sambung pria berusia 31 tahun itu.

"Di gim kedua awal, terutama saya terburu-buru, panik memikirkan apa strategi permainan untuk diterapkan. Tertinggal di interval, alhamdulillah kami bisa sedikit demi sedikit mengejar dan membalikkan kedudukan," tukas Fajar.

Pemain asal Bandung itu mengatakan, instruksi pelatih mampu dijalankan dengan cukup baik. Ia mengakui Lee/Lee tampil luar biasa dalam tiga gim.

 

