Viktor Axelsen Pensiun, Anthony Ginting Jagokan Shi Yu Qi Jadi Penguasa Baru Sektor Tunggal Putra

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, memberikan pandangannya terkait peta persaingan sektor tunggal putra dunia setelah pensiunnya Viktor Axelsen (Denmark) dari panggung profesional. Anthony menilai peta kekuatan saat ini menjadi jauh lebih merata, terbuka, dan sulit untuk ditebak.

Meski persaingan kian cair, Anthony melihat sosok Shi Yu Qi sebagai kandidat paling kuat untuk melanjutkan tongkat estafet dominasi di sektor tunggal putra dunia. Tunggal putra andalan China tersebut dinilai mempunyai atribut permainan yang sangat komplet dan sulit ditandingi ketika berada dalam kondisi fisik serta mental yang prima.

"Kalau sekarang mungkin bisa dilihat ya Shi Yuqi sih ya. Maksudnya, bisa kita lihat ya mungkin kalau dianya on perform atau dari segi badannya oke, memang dia yang sulit buat dikalahin sih ya," kata Anthony kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta pada Selasa (26/5/2026).

Sebagai bukti ketangguhannya, Shi Yu Qi sukses konsisten menjaga posisinya sebagai tunggal putra nomor satu dunia sejak Agustus 2025. Ia tercatat hanya sempat tergeser satu peringkat pada Maret 2026 sebelum akhirnya kembali bertengger di posisi puncak ranking BWF.

1. Persaingan Makin Cair

Walaupun mengakui kehebatan Shi Yu Qi, Anthony menggarisbawahi bahwa panggung tunggal putra saat ini tidak lagi hanya terpaku pada satu nama absolut. Ia melihat gelombang pemain muda mulai unjuk gigi dan kerap melahirkan kejutan besar di deretan turnamen bergengsi.

Menurut atlet kelahiran Cimahi, Jawa Barat tersebut, fenomena ini membuat tensi persaingan di sirkuit internasional semakin sengit. Hal itu tercermin dari podium juara yang terus berganti nama dalam beberapa kejuaraan sirkuit dunia belakangan ini.

Viktor Axelsen. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Terus sisanya ya paling ya pemain-pemain muda lah, maksudnya ya kalau kita lihat lagi flashback lagi ya gantian aja sih yang juara kan. Kemarin juga di Malaysia, Thailand, Anders Antonsen itu juga juara," jelas Anthony.

Pemain peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini menambahkan, status unggulan atau peringkat atas kini tidak lagi menjadi jaminan mutlak untuk membawa pulang trofi. Level kemampuan para pebulu tangkis elite dunia saat ini sudah berada di titik yang sangat setara.