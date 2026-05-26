Anthony Ginting Target Kembali ke Ranking 20 Besar BWF Tahun Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |16:17 WIB
Anthony Ginting Target Kembali ke Ranking 20 Besar BWF Tahun Ini (INABadminton)
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, membidik target masuk 20 besar ranking BWF pada akhir 2026. Anthony ingin kembali ke performa terbaiknya usai usai menjalani masa pemulihan karena cedera panjang.

1. Target 20 Besar

Setelah comeback pada pertengahan 2025, ranking dunia Anthony sempat turun drastis. Saat ini, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo tersebut berada di posisi ke-44 dunia.

Namun, Anthony optimistis bisa memperbaiki peringkat dunianya secara bertahap. Ia menilai masih ada cukup waktu untuk mengejar target hingga akhir musim nanti.

"Ya, kalau target sih pastinya pengen balik lagilah ya, kalau dari segi ranking kalau kita bahas itu. Mungkin saya mau targetin semaksimal mungkin masuk 20 dulu di tahun ini sampai beres," kata Anthony kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

2. Masih Banyak PR

Anthony mengakui masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tidak hanya soal teknik permainan, ia berupaya memperbaiki faktor non-teknis yang memengaruhi penampilannya di lapangan.

Menurut Anthony, cedera panjang dan hasil kurang maksimal dalam beberapa turnamen turut berdampak pada rasa percaya dirinya. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu menyebut kekalahan di babak awal sempat memberikan tekanan tersendiri.

"Cuma memang ada PR-PR yang harus saya lakuin dulu, di Jakarta, terus juga enggak menutup kemungkinan dengan apa namanya cedera kemarin. Terus juga kalah babak-babak awal juga. Itu kan bisa dibilang kalau mau jujur memengaruhi kepercayaan diri juga," tutur Anthony.

Sepanjang musim ini, pencapaian terbaik Anthony adalah saat tampil di Swiss Open 2026. Saat itu, langkahnya terhenti di semifinal usai kalah dari wakil Jepang, Yushi Tanaka.

Meski hasilnya belum konsisten, Anthony menegaskan terus menjaga pikiran agar tetap positif. Ia ingin membangun kembali mental bertanding agar performanya bisa kembali stabil.

"Cuma memang itu yang harus di-fight terus sih, maksudnya tetap bilang positif, positif-positif terus setiap harinya ke saya sendiri," ujar Anthony.

 

