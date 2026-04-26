Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Thomas 2026: Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin Menang, Indonesia vs Thailand Sama Kuat 2-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |19:19 WIB
Hasil Piala Thomas 2026: Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin Menang, Indonesia vs Thailand Sama Kuat 2-2!
Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin raih poin untuk Indonesia di Piala Thomas 2026. (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN dadakan Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin menang 19-21, 21-17 dan 25-23 atas pasangan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Berkat kemenangan yang tersaji di Forum Horsens Court 1 pada Minggu (26/4/2026) malam WIB, untuk sementara skor Indonesia vs Thailand sama kuat 2-2.

Selanjutnya, pertandingan Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026 berlanjut ke laga kelima. Laga ini akan melibatkan tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah vs Tanawat Yimjit.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Joaquin yang baru berpasangan berusaha menemukan chemistry. Untuk itu, mereka tampil lebih hati-hati menghadapi Peeratchai/Pakkapon.

Peeratchai/Pakkapon cukup merepotkan Fajar/Joaquin. Peeratchai/Pakkapon langsung memimpin atas Fajar/Joaquin dengan skor 9-4.

Kerja keras Fajar/Joaquin di game pertama gagal membuahkan hasil manis. Mereka harus takluk dari Peeratchai/Pakkapon dengan skor 19-21.

Di game kedua, Fajar/Joaquin tampaknya sudah mengetahui pola permainan Peeratchai/Pakkapon. Alhasil, mereka dapat celah untuk mendapatkan poin demi poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Hasil Piala Thomas 2026: Alwi Farhan Tumbang dari Panitchaphon Teeraratsakul, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Thailand!
Hasil Piala Thomas 2026: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Thailand Sama Kuat 1-1!
Hasil Piala Thomas 2026: Jonatan Christie Kalah dari Kunlavut Vitidsarn, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand!
Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026, Klik di Sini!
Daftar Line Up Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026: Fajar Alfian Tandem Bareng Nikolaus Joaquin!
Susunan Pemain Tim Indonesia vs Kanada di Piala Uber 2026: Merah Putih Turunkan Kekuatan Penuh!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement