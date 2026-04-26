Hasil Piala Thomas 2026: Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin Menang, Indonesia vs Thailand Sama Kuat 2-2!

Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin raih poin untuk Indonesia di Piala Thomas 2026. (Foto: PBSI)

PASANGAN dadakan Fajar Alfian/Nikolaus Joaquin menang 19-21, 21-17 dan 25-23 atas pasangan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Berkat kemenangan yang tersaji di Forum Horsens Court 1 pada Minggu (26/4/2026) malam WIB, untuk sementara skor Indonesia vs Thailand sama kuat 2-2.

Selanjutnya, pertandingan Indonesia vs Thailand di Piala Thomas 2026 berlanjut ke laga kelima. Laga ini akan melibatkan tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah vs Tanawat Yimjit.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Joaquin yang baru berpasangan berusaha menemukan chemistry. Untuk itu, mereka tampil lebih hati-hati menghadapi Peeratchai/Pakkapon.

Peeratchai/Pakkapon cukup merepotkan Fajar/Joaquin. Peeratchai/Pakkapon langsung memimpin atas Fajar/Joaquin dengan skor 9-4.

Kerja keras Fajar/Joaquin di game pertama gagal membuahkan hasil manis. Mereka harus takluk dari Peeratchai/Pakkapon dengan skor 19-21.

Di game kedua, Fajar/Joaquin tampaknya sudah mengetahui pola permainan Peeratchai/Pakkapon. Alhasil, mereka dapat celah untuk mendapatkan poin demi poin.