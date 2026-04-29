Kekalahan 3 Tunggal Putra Indonesia Jadi Penyebab Sabar/Reza Main dalam Tekanan hingga Kalah di Piala Thomas 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |10:56 WIB
Kekalahan 3 Tunggal Putra Indonesia Jadi Penyebab Sabar/Reza Main dalam Tekanan hingga Kalah di Piala Thomas 2026
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
HORSENS - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, tak mampu membendung laju impresif pasangan Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi, dalam laga krusial Piala Thomas 2026. Kekalahan ini menjadi pukulan telak yang memastikan skuad Garuda mencatatkan sejarah kelam di kancah bulu tangkis dunia.

Sabar/Reza tumbang di laga keempat dalam pertandingan pamungkas Grup D Piala Thomas 2026. Laga tersebut digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark pada Rabu (29/4/2026) dini hari WIB.

Duet Sabar/Reza kalah dalam dua gim langsung dengan skor identik 19-21 dan 19-21. Saat pertandingan, kekalahan ini membuat Tim Thomas Indonesia tertinggal dari Prancis 0-4.

Nasib buruknya, kekalahan itu memastikan Indonesia tersingkir dari Piala Thomas 2026. Ini merupakan sejarah buruk bagi Indonesia lantaran untuk pertama kalinya tersingkir di fase grup Piala Thomas.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

1. Efek Domino Kekalahan Tunggal Putra

Selepas laga, Sabar mengatakan sudah mengupayakan yang terbaik untuk merebut kemenangan. Namun sayang, ganda putra ranking sembilan dunia itu justru tenggelam dalam tekanan.

"Kami sudah mencoba untuk mengeluarkan yang terbaik di gim tadi. Tapi kami harus akui bahwa Prancis bermain sangat baik, sangat percaya diri. Kami pernah bertemu mereka dua kali dan hari ini permainannya jauh berbeda dari dua pertemuan itu," kata Sabar dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (29/4/2026).

Tekanan ini, ungkap Sabar, karena Prancis berhasil menang dalam tiga laga awal yang merupakan pertandingan tunggal. Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Alwi Farhan menelan kekalahan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215333/tim_bulu_tangkis_prancis-N3u9_large.jpg
Penyebab Indonesia Babak Belur hingga Dipulangkan Prancis di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215324/anthony_ginting_gagal_loloskan_indonesia_ke_perempatfinal_piala_thomas_2026_pbsi-fneE_large.jpg
Strategi Licik Prancis Bikin Indonesia Pertama Kali dalam Sejarah Gagal Lolos Fase Grup Piala Thomas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215321/indonesia_gagal_lolos_semifinal_piala_thomas_2026_setelah_kalah_1_4_dari_prancis_pbsi-MLAF_large.jpg
Indonesia Gagal Lolos Perempatfinal Piala Thomas 2026 Usai Dihajar Prancis 1-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/40/3215301/ester_nurumi_tri_wardoyo_menjadi_penentu_kemenangan_tim_indonesia_3_2_atas_taiwan_di_piala_uber_2026-b638_large.jpg
Hasil Piala Uber 2026: Ester Nurumi Tentukan Kemenangan Indonesia 3-2 atas Taiwan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/40/3215276/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-h4Vm_large.jpg
Hasil Piala Uber 2026: Rachel/Febi Bawa Indonesia Samakan Kedudukan 2-2 Lawan Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/40/3215254/tim_bulu_tangkis_indonesia_tertinggal_1_2_dari_tim_bulu_tangkis_taiwan_dalam_laga_ketiga_piala_uber_2026-KASX_large.jpg
Hasil Piala Uber 2026: Ni Kadek Dhinda Kalah, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Taiwan
