Hasil Drawing Indonesia Open 2026: Alwi Farhan Ditantang Lakshya Sen, Fajar/Fikri Jumpa Ganda China

HASIL drawing Indonesia Open 2026 terutama untuk wakil tuan rumah sudah diketahui. Alwi Farhan akan menantang Lakshya Sen sementara Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri jumpa ganda putra China.

Indonesia Open 2026 Super 1000 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, 2-7 Juni. Sejumlah wakil Indonesia pun akan menghadapi tantangan cukup berat sejak babak pertama dimulai.

1. Unggul Head to Head

Sebut saja Alwi yang akan berjumpa pemain peringkat 10 dunia, Lakshya Sen. Namun, berdasarkan head to head ia masih unggul atas wakil India itu 1-0.

Selain itu, ganda putra Fajar/Fikri juga akan mendapat lawan tangguh. Mereka akan bersua tantangan dari wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, yang saat ini sudah menghuni peringkat 10 besar dunia.

Tantangan berat juga ditemui ganda putra lainnya yakni Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Mereka yang akan bertemu unggulan kedelapan asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, di babak pertama.

2. Lawan Berat

Sementara itu, dua ganda putri Indonesia akan berhadapan dengan lawan lebih berat. Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu akan bersua Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti bertemu Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan).

Ganda putra Indonesia yang baru saja menjuarai Thailand Open 2026, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juga mendapat lawan cukup tangguh. Mereka akan berhadapan dengan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan yang saat ini menempati peringkat 16 dunia.

Berikut Hasil Drawing Indonesia Open 2026: