Jadwal Wakil Indonesia di Singapore Open 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Jalani Laga Sulit!

Simak jadwal wakil Indonesia di Singapore Open 2026 termasuk Putri KW (Foto: X/@INABadminton)

SINGAPURA – Jadwal wakil Indonesia di Singapore Open 2026 Super 750 sudah diketahui. Ada lima pemain yang akan turun pada Selasa (26/5/2026) termasuk Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani.

Singapore Open 2026 memasuki hari pertama dan akan dihelat mulai pukul 09.00 WIB. Seluruh pertandingan akan digelar di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, hingga final pada 31 Mei.

1. Amallia/Fadia Jadi Pembuka

Pemain pertama yang akan tampil untuk Indonesia adalah Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Keduanya langsung menghadapi unggulan pertama yakni Liu Sheng Shu/Tan Ning!

Setelah itu, wakil Indonesia baru akan tampil lagi pada sore hari. Empat pertandingan digelar serentak pada giliran kesembilan dan kesepuluh.

Putri KW juga mendapat lawan sengit yakni Pusarla V Sindhu. Walau begitu, ia unggul dalam rekor pertemuan yakni 3-2 melawan wakil dari India tersebut.

Lawan sulit juga dihadapi ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Keduanya langsung menantang Thom Gicquel/Delphine Delrue yang merupakan unggulan keempat.