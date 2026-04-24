Daftar Wakil Tuan Rumah di Indonesia Open 2026: Ganda Putra Turunkan Kekuatan Penuh

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |13:18 WIB
Simak daftar wakil tuan rumah di Indonesia Open 2026 termasuk Fajar/Fikri (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
JAKARTA – Daftar wakil tuan rumah di Indonesia Open 2026 sudah diketahui. Sektor ganda putra menurunkan kekuatan penuh demi meraih gelar juara.

Turnamen Indonesia Open adalah salah satu ajang bergengsi dalam kalender Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Ajang tersebut termasuk salah satu turnamen yang memiliki level Super 1000.

Indonesia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, 2-7 Juni 2026. Pada edisi tahun ini, turnamen itu akan memiliki konsep baru yang memadukan teknologi dan olahraga.

1. Turunkan Kekuatan Penuh

PBSI bicara target wakil Tanah Air di Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Dua bulan menjelang turnamen, daftar pemain yang akan bertanding sudah bisa diketahui. Indonesia sebagai tuan rumah menurunkan pasukan terbaiknya dengan total 54 wakil yang berkesempatan untuk tanding.

Semua wakil itu terdiri dari pemain yang lolos langsung ke turnamen utama, serta cadangan. Sektor ganda putra terpantau menjadi nomor yang menurunkan kekuatan penuh.

Nama-nama seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan menjadi andalan. Cadangannya pun tak main-main.

2. Juara

Sementara, sektor ganda putri hanya memainkan Putri Kusuma Wardani yang lolos langsung ke turnamen utama. Tentu diharapkan, wakil Indonesia bisa memberikan yang terbaik di turnamen ini.

Apalagi pada turnamen edisi tahun lalu, tidak ada wakil Indonesia yang berhasil menjadi juara. Wakil Indonesia terakhir kali juara pada edisi 2021 yang diwakili oleh Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dari sektor ganda putra.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/40/3212419/indonesia_open_2026-rOdX_large.jpg
Tegas, PBSI Wajibkan Wakil Tanah Air Berjaya di Indonesia Open 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/40/3214338//jadwal_siaran_langsung_tim_bulu_tangkis_indonesia_vs_aljazair_di_piala_thomas_2026_malam_ini_pbsi-LgEH_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Aljazair di Piala Thomas 2026: Menang 5-0, Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/40/3214075//rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-NXka_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Umumkan Kehamilan Anak Pertama dengan Eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/40/3213978//tim_bulu_tangkis_indonesia-keNH_large.jpg
5 Alasan Tim Bulu Tangkis Indonesia Akan Juara Piala Thomas 2026, Nomor 1 Turunkan Skuad Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/40/3213747//jadwal_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_piala_uber_2026_pbsi-Z8O0_large.jpg
Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2026: Pasti Juara Grup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/40/3213648//anthony_ginting_akan_turun_di_malaysia_masters_2026_pbsi-Q5kM_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026: Anthony Ginting Turun dari Kualifikasi!
