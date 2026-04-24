Daftar Wakil Tuan Rumah di Indonesia Open 2026: Ganda Putra Turunkan Kekuatan Penuh

Simak daftar wakil tuan rumah di Indonesia Open 2026 termasuk Fajar/Fikri (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

JAKARTA – Daftar wakil tuan rumah di Indonesia Open 2026 sudah diketahui. Sektor ganda putra menurunkan kekuatan penuh demi meraih gelar juara.

Turnamen Indonesia Open adalah salah satu ajang bergengsi dalam kalender Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Ajang tersebut termasuk salah satu turnamen yang memiliki level Super 1000.

Indonesia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, 2-7 Juni 2026. Pada edisi tahun ini, turnamen itu akan memiliki konsep baru yang memadukan teknologi dan olahraga.

1. Turunkan Kekuatan Penuh

Dua bulan menjelang turnamen, daftar pemain yang akan bertanding sudah bisa diketahui. Indonesia sebagai tuan rumah menurunkan pasukan terbaiknya dengan total 54 wakil yang berkesempatan untuk tanding.

Semua wakil itu terdiri dari pemain yang lolos langsung ke turnamen utama, serta cadangan. Sektor ganda putra terpantau menjadi nomor yang menurunkan kekuatan penuh.

Nama-nama seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan menjadi andalan. Cadangannya pun tak main-main.

2. Juara

Sementara, sektor ganda putri hanya memainkan Putri Kusuma Wardani yang lolos langsung ke turnamen utama. Tentu diharapkan, wakil Indonesia bisa memberikan yang terbaik di turnamen ini.

Apalagi pada turnamen edisi tahun lalu, tidak ada wakil Indonesia yang berhasil menjadi juara. Wakil Indonesia terakhir kali juara pada edisi 2021 yang diwakili oleh Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dari sektor ganda putra.