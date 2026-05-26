HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2026 : Alwi Farhan Lolos ke 16 Besar Usai Tumbangkan Toma Popov

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |18:03 WIB
Hasil Singapore Open 2026 : Alwi Farhan Lolos ke 16 Besar Usai Tumbangkan Toma Popov (Ilustrasi/X/@inabdminton)
JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Hal ini setelah Alwi Farhan meraih kemenangan atas wakil Prancis, Toma Junior Popov, dengan 2 gim langsung, yaitu 21-19 dan 21-14.

Keduanya berhadapan dalam babak 32 besar Singapore Open 2026, yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5/2026).

1. Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan tampil begitu semangat melawan Toma Junior Popov. Alwi Farhan melakukan berbagai manuver demi mengumpulkan poin.

Saat itu, Alwi unggul 8-6 atas Toma Junior Popov. Alwi pun terus berusaha untuk memperlebar jarak dari lawan dalam gim pertama.

Akhirnya, Alwi menutup gim pertama dengan catatan manis. Alwi mengalahkan Toma Junior Popov dengan poin 21-19.

Pada gim kedua, Alwi tetap mempertahankan performanya. Alwi unggul 7-6 dari Toma Junior Popov. Ia terus fokus demi mempertahankan keunggulan.

Alwi Farhan menutup gim kedua dengan catatan manis. Ia mengalahkan Toma Junior Popov dengan poin 21-14.

