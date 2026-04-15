HOME SPORTS NETTING

Kepingan Prestasi yang Hilang, Jonatan Christie Buru Gelar Perdana di Indonesia Open 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |04:01 WIB
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Tunggal putra, Jonatan Christie, secara terbuka mengungkapkan ambisi besarnya untuk memutus tren negatif di turnamen level BWF Super 1000, Indonesia Open. Pemain yang akrab disapa Jojo ini mengaku masih memendam rasa penasaran yang mendalam karena hingga saat ini dirinya belum pernah merasakan naik podium tertinggi dalam ajang paling bergengsi yang digelar di Tanah Air tersebut.

Indonesia Open 2026 dijadwalkan akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 itu menjadi ajang yang sangat dinanti-nanti pencinta bulu tangkis tanah air karena akan diikuti oleh jajaran pemain top dunia.

Jojo sangat antusias menatap ajang bergengsi tersebut. Pemain non-Pelatnas PBSI itu menyatakan bahwa target utamanya tahun ini adalah meraih gelar juara. Pasalnya, gelar Indonesia Open merupakan kepingan prestasi yang masih hilang sepanjang karier profesionalnya.

“Ya, pertama pasti ada rasa penasaran itu tersendiri karena Indonesia Open saya belum pernah menjuarai. Itu juga salah satu yang menjadi target pribadi saya,” kata Jonatan dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Rasa penasaran tersebut semakin besar mengingat Indonesia Open merupakan salah satu turnamen paling prestisius di kalender bulu tangkis dunia. Jonatan pun bertekad memaksimalkan kesempatan tahun ini demi meraih gelar yang sangat diidamkannya.

“Karena bagaimanapun juga Indonesia Open adalah salah satu turnamen terbaik di dunia yang saya juga berharap bisa mendapatkan gelarnya. Jadi saya sangat berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tampil yang semaksimal dan juga mudah-mudahan bisa mendapatkan gelar tersebut di tahun ini," tambahnya.

1. Pesatnya Perkembangan Tunggal Putra Dunia

Di sisi lain, Jonatan juga menyoroti ketatnya persaingan di sektor tunggal putra saat ini. Ia menilai perkembangan para pemain dari berbagai negara berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga peta persaingan tidak lagi didominasi oleh negara tertentu saja.

 

Kisah Cinta Eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy, Kepincut hingga Menikah dengan Rekan Duetnya Vania Arianti Sukoco
Kisah An Se Young, Pebulu Tangkis Tunggal Putri Pertama Korea yang Raih Gelar Grand Slam dalam Kariernya
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Bulgaria Stefani Stoeva, Berawal dari Cinlok hingga Menikah dengan Pelatihnya Sendiri
Aya Ohori Turun Gunung? Spekulasi Duet Suami-Istri di Sektor Ganda Campuran!
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Libas Wakil Taiwan, Fajar/Fikri Lanjut ke Semifinal
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ghaida Nurul Ghaniyu, Eks Pelatnas PBSI yang Sukses Melatih di Kanada
