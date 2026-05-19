Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pilu Joan Mir, Turun 11 Posisi hingga Gagal Podium di MotoGP Catalunya 2026 karena Langgar Tekanan Ban

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |00:05 WIB
Kisah Pilu Joan Mir, Turun 11 Posisi hingga Gagal Podium di MotoGP Catalunya 2026 karena Langgar Tekanan Ban
Joan Mir gagal podium di MotoGP Catalunya 2026. (Foto: Instagram/@joanmir36official)
A
A
A

KISAH pilu Joan Mir, turun 11 posisi hingga gagal podium di MotoGP Catalunya 2026 karena melanggar tekanan ban akan diulas Okezone. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir, memulai balapan dari posisi 10.

Saat insiden Alex Marquez terjadi di lap ke-12, Joan Mir hanya naik satu posisi alias menempati peringkat ke-9. Namun, ketika balapan kembali digelar, Joan Mir melesat tajam.

Momen Alex Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026. (Foto: X/@MotoGP)
Momen Alex Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026. (Foto: X/@MotoGP)

Juara dunia MotoGP 2020 itu finis di posisi dua, hanya kalah dari pemenang balapan asal Italia, Fabio Di Giannantonio. Bagi Joan Mir, finis kedua di MotoGP Catalunya 2026 merupakan pencapaian terbaik sejak MotoGP 2021.

Sebelumnya, performa terbaik ditunjukkan Joan Mir di MotoGP Portugal 2021 yang digelar di Sirkuit Algarve. Karena itu, Joan Mir terlihat bahagia ketika finis podium di MotoGP Catalunya 2026.

1. Joan Mir Turun 11 Posisi

Hanya saja setelah balapan, Race Direction melakukan investigasi. Hasil investigasi menunjukkan Joan Mir melakukan pelanggaran tekanan ban.

Mengutip dari laman MotoGP  pelanggaran itu membuat Joan Mir dihukum penalti 16 detik. Akibatnya, Joan Mir turun 11 posisi dari peringkat dua ke posisi 13!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219217/hakim_danish_di_motogp_catalunya_2026-r2Ou_large.jpg
Penyebab Pembalap Hakim Danish Tidak Puas Meski Finis di Depan Veda Ega Pratama di MotoGP Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219187/fabio_di_giannantonio_mendapatkan_dukungan_maksimal_dari_valentino_rossi_di_motogp_2026_vr46racingteam-irpg_large.jpg
Pelukan Valentino Rossi Bikin Fabio Di Giannantonio Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219114/alex_marquez_vs_pedro_acosta-Qh9e_large.jpg
Kronologi Alex Marquez Kecelakaan Horor Usai Tabrak Pedro Acosta hingga MotoGP Catalunya 2026 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219100/crash_fatal_johan_zarco-QfMS_large.jpg
Kaki Terjepit Motor Bagnaia, Johann Zarco Ungkap Kondisi Terbarunya Usai MotoGP Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219075/alex_marquez-pLST_large.jpg
Alami Patah Tulang Usai Kecelakaan Mengerikan di MotoGP Catalunya 2026, Begini Kondisi Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219027/alex_marquez_mengalami_patah_tulang_leher_dan_tulang_selangka_kelar_balapan_motogp_catalunya_2026_alexmarquez73-S9pr_large.jpg
Patah Tulang Leher dan Tulang Selangka, Alex Marquez: Semuanya Terkendali!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement