Kisah Pilu Joan Mir, Turun 11 Posisi hingga Gagal Podium di MotoGP Catalunya 2026 karena Langgar Tekanan Ban

KISAH pilu Joan Mir, turun 11 posisi hingga gagal podium di MotoGP Catalunya 2026 karena melanggar tekanan ban akan diulas Okezone. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir, memulai balapan dari posisi 10.

Saat insiden Alex Marquez terjadi di lap ke-12, Joan Mir hanya naik satu posisi alias menempati peringkat ke-9. Namun, ketika balapan kembali digelar, Joan Mir melesat tajam.

Momen Alex Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026. (Foto: X/@MotoGP)

Juara dunia MotoGP 2020 itu finis di posisi dua, hanya kalah dari pemenang balapan asal Italia, Fabio Di Giannantonio. Bagi Joan Mir, finis kedua di MotoGP Catalunya 2026 merupakan pencapaian terbaik sejak MotoGP 2021.

Sebelumnya, performa terbaik ditunjukkan Joan Mir di MotoGP Portugal 2021 yang digelar di Sirkuit Algarve. Karena itu, Joan Mir terlihat bahagia ketika finis podium di MotoGP Catalunya 2026.

1. Joan Mir Turun 11 Posisi

Hanya saja setelah balapan, Race Direction melakukan investigasi. Hasil investigasi menunjukkan Joan Mir melakukan pelanggaran tekanan ban.

Mengutip dari laman MotoGP pelanggaran itu membuat Joan Mir dihukum penalti 16 detik. Akibatnya, Joan Mir turun 11 posisi dari peringkat dua ke posisi 13!