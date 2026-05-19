Hasil Tes MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Tercepat, Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |18:05 WIB
Hasil Tes MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Tercepat, Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit!
Pedro Acosta tercepat di tes MotoGP Catalunya 2026. (Foto; Instagram/@37pedroacosta)
HASIL tes MotoGP Catalunya 2026 akan diulas Okezone. Kelar menjalani main race MotoGP Catalunya 2026 pada Minggu 17 Mei 2026, digelar tes resmi di Sirkuit Catalunya pada Senin, 18 Mei 2026.

Rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 38.767 detik. Catatan ini setidaknya menjadi pelipur lara bagi rider asal Spanyol tersebut setelah gagal finis di MotoGP Catalunya 2026.

Hampir sepanjang balapan memimpin race, Pedro Acosta kehilangan kecepatan di dua lap terakhir. Apes di tikungan terakhir, juara dunia Moto2 dan Moto3 itu gagal finis setelah disenggol Ai Ogura (Trackhouse Racing MotoGP Team).

1. Fabio Quartararo Pelan-Pelan Bangkit

Fabio Quartararo yang digadang-gadang hengkang ke Honda di MotoGP 2027, mulai bangkit bersama sang tim, Monster Energy Yamaha. Di MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung pekan lalu, juara dunia MotoGP 2021 itu finis keenam.

Selanjutnya di MotoGP Catalunya 2026, rider asal Prancis ini finis kelima. Terbaru di tes MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo finis kedua dengan catatan 1 menit 38.831 detik. Melengkapi tiga besar ada andalan Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, dengan catatan 1 menit 38.884 detik.

2. Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit

Jorge Martin yang gagal finis di MotoGP Catalunya 2026, kembali mendapatkan nasib apes di Sirkuit Catalunya. The Martinator -julukan Jorge Martin- mengalami kecelakaan parah di tikungan ketujuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

 

Senggolan Horor di Tikungan Terakhir MotoGP Catalunya 2026, Ai Ogura Akui Lakukan Aksi Bodoh ke Pedro Acosta!
Adu Kisaran Gaji Pembalap Alex Marquez dengan Marc Marquez di MotoGP 2026, bak Bumi dan Langit?
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah 6 Pembalap Kena Hukuman di Catalunya: 2 Aprilia Racing Terancam!
Kisah Pilu Joan Mir, Turun 11 Posisi hingga Gagal Podium di MotoGP Catalunya 2026 karena Langgar Tekanan Ban
Penyebab Pembalap Hakim Danish Tidak Puas Meski Finis di Depan Veda Ega Pratama di MotoGP Catalunya 2026
Pelukan Valentino Rossi Bikin Fabio Di Giannantonio Juara MotoGP 2026?
