Hasil Tes MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Tercepat, Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit!

HASIL tes MotoGP Catalunya 2026 akan diulas Okezone. Kelar menjalani main race MotoGP Catalunya 2026 pada Minggu 17 Mei 2026, digelar tes resmi di Sirkuit Catalunya pada Senin, 18 Mei 2026.

Rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 38.767 detik. Catatan ini setidaknya menjadi pelipur lara bagi rider asal Spanyol tersebut setelah gagal finis di MotoGP Catalunya 2026.

Hampir sepanjang balapan memimpin race, Pedro Acosta kehilangan kecepatan di dua lap terakhir. Apes di tikungan terakhir, juara dunia Moto2 dan Moto3 itu gagal finis setelah disenggol Ai Ogura (Trackhouse Racing MotoGP Team).

1. Fabio Quartararo Pelan-Pelan Bangkit

Fabio Quartararo yang digadang-gadang hengkang ke Honda di MotoGP 2027, mulai bangkit bersama sang tim, Monster Energy Yamaha. Di MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung pekan lalu, juara dunia MotoGP 2021 itu finis keenam.

Selanjutnya di MotoGP Catalunya 2026, rider asal Prancis ini finis kelima. Terbaru di tes MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo finis kedua dengan catatan 1 menit 38.831 detik. Melengkapi tiga besar ada andalan Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, dengan catatan 1 menit 38.884 detik.

2. Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit

Jorge Martin yang gagal finis di MotoGP Catalunya 2026, kembali mendapatkan nasib apes di Sirkuit Catalunya. The Martinator -julukan Jorge Martin- mengalami kecelakaan parah di tikungan ketujuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit.