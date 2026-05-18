Kapolri Resmi Buka Judo Cup 2026, Pasang Sportivitas hingga Persiapkan SDM Tangguh

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Judo Kapolri Cup 2026 di GOR Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Ia menekankan untuk mengutamakan nilai sportivitas dalam pelaksanaannya.

1. Ajang Lahirkan Atlet Muda Potensial

Sigit menjelaskan, kejuaraan judo ini juga dibuka untuk kategori umum. Menurut Sigit, kegiatan ini diharapkan bisa membuka kesempatan melahirkan atlet-atlet talenta baru.

Kapolri buka ajang Judo Kapolri Cup 2026 di GOR Segiri Samarinda. (Foto: POLRI)

"Tentunya harapan kita selain kita mendapatkan talenta-talenta baru yang kemudian bisa dipersiapkan untuk mendukung program-program yang terkait dengan event-event kejuaraan Judo, baik nasional maupun internasional untuk terus menjaga dan mengelola, dan juga mendapatkan atlet-atlet baru," kata Sigit, Senin (18/5/2026).

2. Kolaborasi dengan UMKM

Sigit juga berharap kegiatan ini juga bisa mendorong masyarakat yang memiliki UMKM untuk bisa juga dikolaborasikan. Dengan begitu, ini dapat menjadi satu kegiatan yang bermanfaat bagi semua lapisan unsur masyarakat.

"Jadi tentunya ini adalah bentuk dari kolaborasi dari Polri dengan PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia) dan juga masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung program-program olahraga agar semua yang dilakukan ini tentunya ke depan akan terus kita laksanakan untuk bisa memilih atlet-atlet yang baik," ujar Sigit.