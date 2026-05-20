Atlet Taekwondo Muhammad Rizal Sabet Perunggu di Mongolia, Amankan Tiket Asian Games 2026!

ULAANBAATAR – Atlet taekwondo poomsae putra Indonesia yang juga merupakan prajurit aktif TNI AD, Muhammad Rizal, sukses mengamankan satu tiket berharga menuju Asian Games 2026. Kepastian ini didapat setelah dirinya berhasil membawa pulang medali perunggu dalam ajang bergengsi Asian Poomsae Championship 2026.

Kompetisi yang sekaligus berperan sebagai babak kualifikasi resmi menuju Asian Games 2026 tersebut digelar secara ketat di M Bank Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, pada Selasa 19 Mei 2026. Walau belum berhasil berdiri di podium tertinggi untuk mengalungkan medali emas, keberhasilan Rizal menembus babak empat besar sudah cukup untuk mengembuskan harapan baru bagi prestasi taekwondo Indonesia di masa depan.

1. Mental Baja Khas Prajurit di Babak Gugur

Diturunkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) pada nomor Individu Recognized Putra, M. Rizal langsung menunjukkan determinasi tinggi sejak awal turnamen. Ujian pertama datang di babak 16 besar, di mana ia harus melakoni duel sengit melawan wakil Jepang. Melalui penampilan yang solid, Rizal berhasil menang dramatis dengan keunggulan tipis 8.24 berbanding 8.16.

Ketangguhan mental sang prajurit kembali diuji pada babak perempatfinal saat ia ditantang oleh taekwondoin asal Iran, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama taekwondo di benua Asia. Dalam laga yang berjalan sangat menegangkan, Rizal sukses meredam perlawanan sang rival lewat skor super tipis 8.74 - 8.76.

Muhammad Rizal raih medali perunggu di Asian Taekwondo Championships 2026 (PBTI)

Kemenangan krusial ini tidak hanya mengantarkannya ke semifinal, tetapi juga resmi menyegel tiket kelolosan Indonesia ke Asian Games 2026.

Langkah impresif Rizal akhirnya harus terhenti di fase semifinal. Ia harus merelakan tiket ke partai puncak setelah mengakui keunggulan atlet asal Filipina dengan skor akhir yang juga terpaut tipis, yakni 8.77 - 8.82.