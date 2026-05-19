Footgolf Makin Marak, Federasi Footgolf Indonesia Mulai Dilibatkan di Berbagai Ajang!

PADEL menjadi salah satu olahraga yang tengah naik daun di Indonesia. Namun, sejatinya ada satu olahraga yang tengah menggeliat bernama Footgolf. Footgolf merupakan olahraga gabungan antara sepakbola dan golf. Cara mainnya mirip golf, tetapi bola yang digunakan adalah bola sepak dan pemain menendang bola ke lubang khusus berukuran lebih besar.

Hari ini, Selasa (19/5/2026) Bank Saqu yang merupakan layanan perbankan milik Astra Financial dan WeLab kembali menghadirkan Sunrise Society Vol. 5. Hal itu merupakan bagian dari inisiatif culture movement untuk mendorong kebiasaan baru di masyarakat, agar dapat tetap bugar serta sehat berkelanjutan.

Bank Saqu menghadirkan Footgolf Fun Match. Acara ini dirancang sebagai morning social activity yang santai, seru, dan terbuka untuk berbagai kalangan, baik pemula maupun yang sudah aktif berolahraga.

1. Gandeng Federasi Footgolf Indonesia

Melalui kegiatan ini, Bank Saqu menjadi institusi perbankan pertama di Indonesia yang menghadirkan aktivitas footgolf dengan menggandeng Federasi Footgolf Indonesia untuk memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat yang lebih luas. Kehadiran Footgolf Fun Match juga menjadi bagian dari upaya Bank Saqu dalam menghadirkan pengalaman komunitas yang relevan dengan tren active lifestyle saat ini.

“Melihat semangat para early risers yang berpartisipasi pada Sunrise Society Vol.5 menjadi hal yang sangat berarti, karena ini bukan hanya soal bangun lebih pagi tetapi juga tentang memulai hari dengan energi yang baik, untuk membangun koneksi yang bermakna. Bagi Bank Saqu, footgolf dinilai selaras dengan semangat Active Lifestyle dan community-driven engagement yang dibangun melalui Sunrise Society," kata Willy Apriando, Head of Corporate Communication & Marketing Bank Saqu.

"Tidak hanya menghadirkan unsur olahraga, footgolf juga memiliki nilai connection, consistency, dan social interaction yang kuat, sehingga menciptakan pengalaman komunitas yang lebih santai, inklusif dan menyenangkan. Melalui Sunrise Society, kami ingin terus menghadirkan pengalaman komunitas yang relevan, fun dan memiliki dampak positif bagi masyarakat,” lanjut Willy Apriando.

“Kami menyambut baik kolaborasi bersama Bank Saqu dalam Sunrise Society Vol. 5 karena dapat membantu memperkenalkan footgolf kepada masyarakat yang lebih luas. Sebagai asosiasi footgolf di Indonesia, kami berharap olahraga ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak komunitas active lifestyle ke depannya,” ujar Amrit Punjabi, Ketua Umum Federasi Footgolf Indonesia.