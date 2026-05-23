Trek Menantang, Pesepeda Internasional Diharapkan Turun di Tour De Bintan 2026!

AJANG balap sepeda internasional Tour De Bintan dipastikan kembali hadir pada 2026 dengan identitas baru. Event olahraga sepeda yang digelar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, itu membawa konsep segar untuk memperkuat daya tarik internasional.

Chief Operating Officer (COO) Bintan Resorts, Abdul Wahab, mengatakan tahun 2026 menjadi awal transformasi baru bagi Tour De Bintan. Perubahan tersebut ditandai dengan hadirnya logo baru yang lebih segar, dinamis, dan ekspresif.

Tour de Bintan 2026 digelar pada Agustus 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Tahun 2026 menandai transformasi Tour De Bintan. Dengan identitas visual logo yang baru, terlihat segar, dinamis dan ekspresif. Pembaharuan logo ini akan menjadi awal dimulainya kembali babak baru event Tour De Bintan dengan Pulau Bintan sebagai destinasi juga tuan rumah event. Bintan Resorts sebagai event organizer yang menggaet Trifactor sebagai partner," kata Abdul Wahab dalam konferensi pers di Jakarta.

1. Tarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Abdul Wahab menjelaskan, Tour De Bintan selama ini menjadi salah satu flagship event kawasan yang konsisten menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, event tersebut memiliki nilai strategis dalam memperluas eksposur Bintan di pasar internasional.

Ia menilai penyelenggaraan Tour de Bintan mencerminkan kesiapan kawasan menjadi tuan rumah event internasional. Selain itu, kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas olahraga dinilai mampu memperkuat citra Bintan sebagai destinasi active lifestyle dan leisure.

Abdul Wahab juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan Union Cycliste Internationale (UCI) atas dukungan yang diberikan. Ia turut berterima kasih kepada sejumlah sponsor yang membantu penyelenggaraan event tersebut.

Sementara itu, Pendiri Trifactor, Elvin Ting, mengaku bangga dapat bekerja sama dengan Bintan Resorts untuk menghidupkan kembali Tour De Bintan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mengembangkan olahraga balap sepeda.