Mantan Pembalap Nasional Ananda Mikola Ditunjuk Jadi Direktur Utama MGPA

JAKARTA - Mantan pembalap nasional, Ananda Mikola, resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Ia menggantikan Priandhi Satria untuk posisi tersebut.

MGPA sebagai anak perusahaan dari InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menunjukkan komitmen tinggi dalam menghadirkan kepemimpinan yang memiliki passion mendalam, rekam jejak otentik, dan visi strategis di dunia motorsport. Hal iti tercermin dari capaian Ananda Mikola di lintasan balap.

1. Babak Baru

Menyambut amanah ini, Ananda Mikola menyampaikan rasa syukur dan tekad kuat untuk membawa MGPA ke babak baru yang lebih gemilang. Ia merasa hal ini adalah panggilan.

“Saya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini bukan sekadar jabatan — ini adalah panggilan untuk berkarya nyata bagi ekosistem motorsport Indonesia," kata Ananda Mikola dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/5/2026).

"Mandalika adalah aset bangsa yang luar biasa, dan saya berkomitmen untuk merangkul talenta-talenta lokal terbaik, membangun generasi pembalap berikutnya, sekaligus membawa sorotan dunia ke Mandalika sebagai kebanggaan Indonesia di mata internasional,” sambung lelaki berusia 46 tahun itu.

2. Sirkuit Internasional Mandalika

MGPA adalah anak perusahaan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengemban misi mengelola dan mengoperasikan Pertamina Mandalika International Circuit. Arena di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, satu-satunya sirkuit bertaraf internasional di Indonesia yang menjadi tuan rumah ajang MotoGP™ World Championship.

Dengan kapasitas Grand Stand hingga 48.768 penonton dan fasilitas kelas dunia mulai dari tribun eksklusif, lounge premium Wonderful Indonesia Hills, hingga Observation Deck untuk tamu VVIP, Mandalika telah menjadi ikon kebanggaan nasional. MGPA sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan pengelola sirkuit dan penyelenggara event berbasis motorsport terdepan di Indonesia.

Dalam menjalankan misinya, MGPA menyelenggarakan berbagai ajang balap bergengsi antara lain MotoGP™ Indonesia, FIM Asia Road Racing Championship, Porsche Sprint Challenge Indonesia, Mandalika Racing Series, hingga Mandalika Festival of Speed. Arena ini sekaligus menyediakan berbagai pengalaman unik bagi pengunjung melalui program Mandalika Experiences.