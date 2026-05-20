Rival Veda Ega Pratama Disamakan dengan Jagoan MotoGP Marc Marquez: Itu Memotivasi Saya!

RIVAL Veda Ega Pratama di Moto3, Maximo Quiles, bangga disamakan dengan juara dunia tujuh kali kelas MotoGP, Marc Marquez. Penyamaan itu disebut Maximo Quiles membuatnya termotivasi meraih hasil maksimal di ajang Grand Prix.

1. Maximo Quiles Menggila di Moto3 2026

Tahun 2025 merupakan musim debut Maximo Quiles sebagai pembalap di ajang Grand Prix. Hebatnya di tahun pertama, rider 18 tahun ini langsung finis di posisi ketiga klasemen akhir Moto3 2025 dengan 274 angka.

Maximo Quiles berpeluang juara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@maximoquiles28)

Meski tampil oke di Moto3 2025, Maximo Quiles tidak buru-buru promosi ke Moto2. Ia memilih tetap eksis di Moto3 2026.

Keputusan Maximo Quiles bertahan di Moto3 2026 masuk kategori tepat. Sebab, pembalap asal Spanyol ini berpeluang menjadi juara Moto3 2026!

Di enam race awal Moto3 2026 Maximo Quiles tampil dominan. Ia tercatat memenangkan empat race di antaranya, sedangkan dua race sisanya finis kedua.

Alhasil, di klasemen sementara Moto3 2026 Maximo Quiles tampil dominan. Ia saat ini duduk di puncak klasemen dengan 140 angka, unggul 64 poin atas Adrian Fernandez di posisi dua.