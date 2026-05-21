Mengenal Sirkuit Mugello, Trek Tempat Valentino Rossi jadi Raja MotoGP dan Favorit Veda Ega Pratama

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |20:28 WIB
Sirkuit Mugello, Trek Tempat Valentino Rossi jadi Raja MotoGP (Foto: Dok. Okezone)
SIRKUIT Mugello bukan sekadar lintasan balap biasa. Bagi para pembalap MotoGP, trek yang berlokasi di pusat Tuscany, Italia ini adalah salah satu trek paling istimewa dan paling menantang di seluruh kalender musim balapan.

Menjelang MotoGP Italia 2026 pada 29-31 Mei, nama sirkuit legendaris itu kembali menjadi buah bibir, salah satunya karena pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama.

Sirkuit Mugello (Foto: MotoGP)

1. Profil Singkat Mugello 

Autodromo del Mugello terletak di kawasan pedesaan Tuscany, Florence, Italia, di tengah hamparan perbukitan yang menawarkan pemandangan hijau.

Sirkuit modern yang mulai dibangun pada 1973 ini memiliki panjang lintasan 5,2 kilometer dengan lebar 14 meter, serta 15 tikungan yang terdiri dari 6 tikungan ke kiri dan 9 tikungan ke kanan.

Sirkuit ini pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada 1976 dan resmi menjadi bagian tetap kalender MotoGP sejak 1991, setelah menjalani renovasi besar-besaran yang mengubahnya menjadi salah satu sirkuit balap paling canggih, indah, dan teraman di dunia. 

2. Raja Trek Milik Valentino Rossi

Tak ada nama yang lebih lekat dengan Sirkuit Mugello melekat Valentino Rossi. Pembalap berjuluk The Doctor itu pernah mendominasi balapan di sana selama tujuh musim beruntun, mencatat kemenangan sejak 2002 hingga 2008 di depan publik tuan rumah. 

Dari tujuh kemenangan tersebut, dua diraih bersama Honda dan lima lainnya bersama Yamaha. Rekor luar biasa itu membuat Mugello identik dengan Valentino Rossi hingga muncul julukan Kings of Mugello atau Raja Mugello.

 

