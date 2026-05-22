Kisah Kenangan Manis Pembalap Veda Ega Pratama, Cetak Kemenangan Perdana di Red Bull Rookies Cup 2025 Mugello

KISAH kenangan manis pembalap Veda Ega Pratama menarik untuk diulas. Apalagi, ia mencetak kemenangan perdana di Red Bull Rookies Cup 2025 pada seri Mugello.

Veda Ega mencuri perhatian masyarakat Indonesia berkat kiprahnya di Moto3 2026. Betapa tidak, dari enam seri yang sudah digelar, ia sekali naik podium di GP Brasil pada 23 Maret.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Dok. Honda Team Asia)

Bahkan, Veda hanya sekali gagal finis tepatnya di pada seri Amerika Serikat (AS) karena terjatuh. Empat lainnya mampu diakhiri di 10 besar meski start dari posisi yang agak belakang.

1. Red Bull Rookies Cup

Kiprah apik Veda Ega itu ternyata sudah muncul sejak tampil di Red Bull Rookies Cup. Kendati pada musim debutnya, yakni edisi 2024, kurang bagus, ia mampu melesat pada 2025.

Pada seri pertama, Red Bull Rookies Cup Jerez 2025 (Spanyol), Veda Ega mampu finis ketiga di balapan 1. Tapi, di balapan 2, pembalap asal Gunungkidul itu malah mengakhiri lomba lebih cepat.

Veda Ega absen di seri Le Mans (Prancis). Ia baru kembali balapan di dua seri Aragon (Spanyol). Pembalap yang identik dengan nomor 54 itu mampu finis posisi 4 di kedua lomba.