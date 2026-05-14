Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Open 2026: Zaki Ubaidillah hingga Amri/Nita Gagal ke Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |20:59 WIB
Hasil 16 Besar Thailand Open 2026: Zaki Ubaidillah hingga Amri/Nita Gagal ke Perempatfinal
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Harapan Indonesia untuk menambah wakil di babak perempatfinal Thailand Open 2026 harus pupus setelah empat wakil Merah Putih yang bertanding di sesi malam, Kamis (14/5/2026), gugur secara beruntun. Empat pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, dan Moh Zaki Ubaidillah yang merupakan pebulu tangkis tunggal putra menjadi pihak yang gugur lebih awal.

Ubed —sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah— menelan kekalahan dari utusan Korea Selatan, Jeon Hyeok Jin. Sempat memperlihatkan perlawanan, Ubed akhirnya tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 5-21.

Pada pertandingan lainnya, ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah juga harus tumbang. Sebenarnya, ganda campuran Indonesia itu sempat merepotkan lawannya yang merupakan wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi.

1. Perlawanan Sengit Amri/Nita hingga Gugurnya Dejan/Bernadine

Namun sayang, mereka kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-17, dan 14-21. Ganda campuran lainnya, Dejan Ferdiansyah/Bernadine Anindita Wardana juga gugur di babak 16 besar.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Melawan Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin (China), Dejan/Bernadine menelan kekalahan dalam dua gim langsung. Mereka tumbang dengan skor 18-21 dan 12-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/40/3214838//ubed_pastikan_kemenangan_3_2_indonesia_atas_thailand_di_piala_thomas_2026_inabadminton-wepr_large.jpg
Hasil Piala Thomas 2026: Moh Zaki Ubaidillah Menang Telak, Indonesia Bungkam Thailand 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/40/3213706//ubed_siap_tampil_maksimal_bersama_indonesia_di_piala_thomas_2026_mzakiubaidillah-cbkx_large.jpg
Moh Zaki Ubaidillah Tak Sabar Main di Piala Thomas 2026, Siap Jadi Andalan Tim Bulu Tangkis Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/40/3213648//anthony_ginting_akan_turun_di_malaysia_masters_2026_pbsi-Q5kM_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026: Anthony Ginting Turun dari Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/40/3212126//moh_zaki_ubaidillah_dan_tomoka_miyazaki-4l1D_large.jpg
Kisah Lucu Moh Zaki Ubaidillah, Kepergok Ajak Pebulu Tangkis Supercantik Tomoka Miyazaki Foto Bareng saat Tampil di Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211433//amri_syahnawi_bersama_nita_violina_marwah-YE3l_large.jpg
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Ganda Campuran Indonesia Kandas, Amri/Nita Tak Berdaya di Hadapan Raksasa China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/40/3211298//simak_hasil_badminton_asia_championships_2026_yang_melibatkan_dua_wakil_indonesia-lapY_large.jpg
Hasil Badminton Asia Championships 2026: Rachel/Febi Lolos, Zaki Ubaidillah Terhenti
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement