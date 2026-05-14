Hasil 16 Besar Thailand Open 2026: Zaki Ubaidillah hingga Amri/Nita Gagal ke Perempatfinal

BANGKOK – Harapan Indonesia untuk menambah wakil di babak perempatfinal Thailand Open 2026 harus pupus setelah empat wakil Merah Putih yang bertanding di sesi malam, Kamis (14/5/2026), gugur secara beruntun. Empat pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, dan Moh Zaki Ubaidillah yang merupakan pebulu tangkis tunggal putra menjadi pihak yang gugur lebih awal.

Ubed —sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah— menelan kekalahan dari utusan Korea Selatan, Jeon Hyeok Jin. Sempat memperlihatkan perlawanan, Ubed akhirnya tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 5-21.

Pada pertandingan lainnya, ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah juga harus tumbang. Sebenarnya, ganda campuran Indonesia itu sempat merepotkan lawannya yang merupakan wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi.

1. Perlawanan Sengit Amri/Nita hingga Gugurnya Dejan/Bernadine

Namun sayang, mereka kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-17, dan 14-21. Ganda campuran lainnya, Dejan Ferdiansyah/Bernadine Anindita Wardana juga gugur di babak 16 besar.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Melawan Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin (China), Dejan/Bernadine menelan kekalahan dalam dua gim langsung. Mereka tumbang dengan skor 18-21 dan 12-21.