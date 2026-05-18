HOME SPORTS MOTOGP

Pelukan Valentino Rossi Bikin Fabio Di Giannantonio Juara MotoGP 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |19:05 WIB
Fabio Di Giannantonio mendapatkan dukungan maksimal dari Valentino Rossi di MotoGP 2026. (Foto: X/@VR46RacingTeam)
PELUKAN Valentino Rossi bikin Fabio Di Giannantonio juara MotoGP 2026? Fabio Di Giannantonio menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat juara MotoGP 2026.

Meski hanya membela tim satelit Ducati (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Fabio Di Giannantonio sama sekali tidak minder. Terbukti di klasemen sementara MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio menempati posisi tiga besar!

Fabio Di Giannantonio pembalap andalan Tim Valentino Rossi. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Pembalap 27 tahun ini untuk sementara mengoleksi 116 angka, terpaut 11 poin dari Jorge Martin (Aprilia Racing) di posisi dua. Sementara dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak klasemen, Fabio Di Giannantonio hanya tertinggal 26 angka saja.

1. Bisa Ikuti Jejak Jorge Martin

Jika tampil konsisten hingga akhir musim, bukan tak mungkin Fabio Di Giannantonio keluar sebagai juara MotoGP 2026. Ia dapat mengikuti jejak Jorge Martin ketika juara MotoGP 2024.

Meski hanya membela tim satelit, Jorge Martin tidak minder. The Martinator -julukan Jorge Martin- keluar sebagai juara MotoGP 2024 setelah mengalahkan rider pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia.

Saat ini, Fabio Di Giannantonio juga mencatatkan performa lebih baik ketimbang rider pabrikan Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Marc Marquez saat ini menempati posisi sembilan klasemen sementara dengan 57 angka. Francesco Bagnaia sedikit lebih baik atas Marc Marquez, yakni menduduki posisi delapan klasemen dengan 63 poin.

 

