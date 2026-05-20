Bikin Pedro Acosta Gagal Finis di MotoGP Catalunya 2026, Ai Ogura: Murni Kebodohan Saya!

PEMBALAP Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura, mengaku telah melakukan manuver bodoh sehingga Pedro Acosta gagal finis di main race MotoGP Catalunya 2026 pada Minggu, 17 Mei 2026 malam WIB. Rider asal Jepang itu mengaku tidak sepantasnya melakukan manuver yang tidak perlu.

Ai Ogura start dari posisi 11 dalam race yang berlangsung di Sirkuit Catalunya tersebut. Dalam balapan yang sempat dua kali dihentikan itu, Ai Ogura butuh usaha ekstra untuk merangsek ke barisan terdepan.

Ai Ogura bikin Pedro Acosta jatuh di MotoGP Catalunya 2026. (Foto: Instagram/@gpracingindonesia)

Di ujung balapan, Ai Ogura berupaya keras naik ke posisi empat, namun nasib apes menimpanya. Akibat salah perhitungan saat melibas tikungan terakhir, juara Moto2 2024 itu menyenggol rider andalan Red Bull KTM, Pedro Acosta.

Pedro Acosta yang hampir sepanjang balapan memimpin race, akibatnya gagal finis karena disenggol Ai Ougra. Hasil ini tentu menyakitkan bagi Pedro Acosta yang berambisi juara MotoGP 2026.

1. Ai Ogura Kena Hukuman Penalti

Akibat manuver yang tidak penting, Ai Ogura mendapatkan hukuman penalti tiga detik. Eks rider Honda Team Asia itu harus rela turun lima posisi dari peringkat empat ke sembilan.

“Hari Minggu yang aneh, dengan tiga kali start. Kami memiliki kecepatan yang bagus dan menjelang akhir balapan kami mampu mengejar beberapa pembalap di depan,” kata Ai Ogura, Okezone mengutip dari Crash, Rabu (20/5/2026).