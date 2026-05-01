Dukungan Penuh Bantu Atlet Muda Taekwondo Indonesia Tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Junior

Atlet muda Taekwondo Indonesia unjuk gigi di Kejuaraan Dunia Junior di Tashkent (Foto: Taekwondo Indonesia)

JAKARTA – Atlet muda Taekwondo Indonesia, Audrey Davin, Gentza Erlangga, dan Queenita Keisha, unjuk gigi dalam World Junior Championships 2026 di Tashkent, Uzbekistan, beberapa waktu lalu. Penampilan mereka tentu tidak lepas dari dukungan penuh.

Di panggung tersebut, ketiganya hadir dengan penuh semangat membawa nama harum bangsa Indonesia. Audrey dan kawan-kawan tampil dengan keberanian, disiplin, dan kerja keras melawan atlet-atlet tangguh dari Spanyol, Slovakia, Italia, hingga Prancis.

Bahkan, Audrey yang turun di kelas 48 kg sempat masuk delapan besar. Hanya saja, ia gagal melanjutkan ke langkah berikutnya.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong generasi muda berprestasi, PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu turut ambil bagian dalam mendukung langkah Audrey dan kawan-kawan. Hasilnya pun cukup manis dengan penampilan yang kompetitif.