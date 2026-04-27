Bawa Pulang 4 Medali dari Inggris, Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Tatap Kualifikasi Asian Games 2026

MANCHESTER –Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia sukses mencatatkan prestasi gemilang dalam ajang British Taekwondo International Open 2026 yang digelar di National Cycling Centre, Manchester, Inggris. Dalam kompetisi yang berlangsung pada 25–26 April 2026 tersebut, Indonesia berhasil membawa pulang total empat medali.

Kejuaraan level World Taekwondo (WT) G1 ini menjadi panggung pembuktian bagi atlet tanah air di tengah kepungan peserta dari negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Bulgaria, hingga Maroko. Selain memburu podium, para atlet dunia menjadikan ajang ini sebagai sarana mengumpulkan poin peringkat yang krusial.

1. Emas M. Bassam Raihan Jadi Capaian Tertinggi

Dominasi tim Merah Putih di Manchester dipuncaki oleh performa apik M. Bassam Raihan yang turun di kelas -63 kg. Bassam sukses menyabet medali emas setelah melalui serangkaian laga sengit melawan jagoan-jagoan dari daratan Eropa. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan kualitas atlet Indonesia di kancah internasional.

Selain emas dari Bassam, tim Indonesia juga mengamankan tiga medali perunggu melalui perjuangan Ni Kadek Heni di kelas -46 kg, Aziz Tumakaka di kelas -54 kg, dan Mhd Raihan Fadhila di kelas -80 kg. Keberhasilan meraih empat medali ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan prestasi taekwondo nasional di bawah binaan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).

Tim Taekwondo Indonesia Bawa Pulang 4 Medali dari Inggris. (Foto: PBTI)

2. Pengumpulan Poin Menuju Asian Games 2026

Ketua Umum PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., menegaskan bahwa pengiriman atlet ke Manchester bukan sekadar partisipasi biasa. Ajang ini merupakan bagian dari rangkaian try out internasional, termasuk agenda sebelumnya di Spanish Open 2026, guna mematangkan kesiapan fisik dan mental atlet.