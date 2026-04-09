HOME SPORTS NETTING

Kisah Cinta Unik Pebulu Tangkis Cantik Indah Cahya, Dulu Partner Main hingga Juara Dunia Junior Kini Segera Dipinang Leo Rolly

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |20:02 WIB
Indah Cahya Sari Jamil dan Leo Rolly Carnando. (Foto: Instagram/@rollycarnando)
KISAH cinta unik dijalin pebulu tangkis cantik, Indah Cahya Sari Jamil, dengan Leo Rolly Carnando. Diketahui, Indah dengan Leo dulunya merupakan partner bermain di sektor ganda campuran pada level junior.

Bahkan, duet Leo/Indah sukses besar hingga pernah menjadi juara dunia junior. Kini, hubungan masih dijalin keduanya bahkan ke jenjang lebih serius karena Indah dan Leo jalin kisah asmara. Leo dan Indah diketahui akan segera menikah.

1. Dulunya Partner Main

Ya, Indah dan Leo dulunya merupakan partner bermain. Di level junior, mereka dipasangkan untuk main di sektor ganda campuran.

Kiprah manis pun ditunjukkan Leo/Indah. Pada 2018, mereka berhasil merebut medali emas di World Junior Championships usai kalahkan rekan senegaranya, Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dengan skor 21-15 dan 21-9 di final.

Pada World Junior Championships 2019, Leo/Indah berhasil tembus final lagi. Namun sayang, mereka gagal rebut gelar juara karena kalah dari wakil China, Feng Yanzhe/Lin Fangling, dengan skor 17-21 dan 17-21.

Selain juara dunia junior, Leo/Indah juga pernah merasakan manisnya juara di Asian Junior Championships pada 2019. Mereka memastikan diri meraih medali emas udai kalahkan Feng Yanzhe/Lin Fangling dengan skor 16-21, 22-20, dan 22-20.

Tetapi sayang, duet Leo/Indah tak dipertahankan pelatnas PBSI kala mereka beranjak ke level senior. Leo difokuskan bermain di ganda putra berpasangan dengan Daniel Marthin. Sementara Indah, dia bermain di ganda campuran. Indah pun gonta-ganti partner main, kini dengan Adnan Maulana.

 

