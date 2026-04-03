Prestasi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Kembali Dipasangkan PBSI di Nomor Ganda Putra

PRESTASI Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang kembali dipasangkan PBSI di nomor ganda putra akan diulas Okezone. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin telah dipasangkan PBSI mulai dari level junior hingga senior.

Di level junior, pasangan ini pernah menjadi juara Asia dan juara dunia 2019. Sementara di level senior, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas SEA Games 2021, empat gelar BWF World Tour (Singapore Open 2022, Indonesia Masters 2023, Thailand Masters 2023 dan Indonesia Masters 2024).

Sementara di International Challenge, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kampiun Bangladesh International 2018, Turkey International 2018, dan Malaysia International 2019. Melihat sederet prestasi di atas, pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bukan kaleng-kaleng.

1. PBSI Umumkan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Comeback

Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) mengumumkan dua racikan ganda putra berdasarkan kebutuhan. Bagas Maulana akan berpasangan dengan Muh Putra Erwiansyah, sedangkan Daniel Marthin kembali dipasangkan bersama Leo Rolly Carnando.

Sebelumnya, Leo Rolly Carnando berpasangan dengan Bagas Maulana. Sementara, Daniel Marthin kembali setelah absen panjang dari turnamen karena cedera sejak Piala Sudirman pada Mei 2025.

“Daniel Martin is back! Setelah absen panjang karena cedera, Daniel Marthin siap kembali ke panggung kejuaraan,” tulis PBSI dalam unggahan di Instagram, @badminton.ina, Jumat (3/4/2026).